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Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı: Çalışkan, dürüst ve saygılıydı

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Giriş: 24.11.2023 09:10
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde sanat tarihi öğretmeni olan Semra Acar ile Prof. Dr. Hasan Çelikkaya, bu özel günde Başkan Erdoğan'ı anlattı.
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