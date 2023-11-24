Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı: Çalışkan, dürüst ve saygılıydı

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde sanat tarihi öğretmeni olan Semra Acar ile Prof. Dr. Hasan Çelikkaya, bu özel günde Başkan Erdoğan'ı anlattı.

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