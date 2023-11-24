Gazze’ye destek sözleri katil Netanyahu’yu kızdırdı! İspanya ve Belçika büyükelçileri Bakanlığa çağırıldı

FİLİSTİN'İ TANIMA VE KATLİAMA TEPKİ MESAJLARI

İspanya Başbakanı Sanchez, Mısır'da Refah Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini" söylemişti.