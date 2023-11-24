25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazze'ye destek sözleri katil Netanyahu'yu kızdırdı! İspanya ve Belçika büyükelçileri Bakanlığa çağırıldı

Gazze'ye destek sözleri katil Netanyahu'yu kızdırdı! İspanya ve Belçika büyükelçileri Bakanlığa çağırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2023
ABONE OL
Gazze’ye destek sözleri katil Netanyahu’yu kızdırdı! İspanya ve Belçika büyükelçileri Bakanlığa çağırıldı

7 Ekim Cumartesi gününden itibaren İsrail, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. ABD ve bazı batı ülkelerinin desteğini arkasına alan İsrail, Gazze'ye destek olan ülkeri hedef alıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze'deki katliamı durdurmasını istemesine tepki gösterdi.

Gazze'deki katliam konusunda beklediği desteği bulamayan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ifadelerine tepki gösterildi.

Başbakanlık açıklamasında, Netanyahu'nun iki liderin sözlerini kınadığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan basın bilgilendirmesine göre de iki ülke liderinin açıklamaları nedeniyle İsrail'de görevli büyükelçileri Bakanlığa çağırılarak kınama mesajı iletildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de İspanya ve Belçika Başbakanlarını teröre destek vermekle itham etti.

İki lideri kınayan Cohen, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka riayet ettiğini öne sürdü.

Ayrıca Cohen, çatışmalara verilen insani ardından da Gazze Şeridi'ne saldırılarının süreceğini yineledi.

FİLİSTİN'İ TANIMA VE KATLİAMA TEPKİ MESAJLARI

İspanya Başbakanı Sanchez, Mısır'da Refah Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini" söylemişti.

Belçika Başbakanı De Croo da İsrail'i ziyaretinde Netanyahu ile görüşmesi sonrası 10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini vurgulayarak "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması lazım." diye konuşmuştu.

Sisi’den BM’ye Filistin çağrısı: Devlet olmalı SİSİ'DEN BM'YE FİLİSTİN ÇAĞRISI: DEVLET OLMALI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA