İşgalci İsrail mahkumiyetinden özgürlüğe! Filistinlilerin o anları yürekleri dağladı! Şükür namazları, kavuşma anları...

SERBEST BIRAKILAN FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR COŞKUYLA KARŞILANIYOR

Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU ŞÜKÜR SECDESİ YAPTI

Filistinli esir Sarah Abdullah, Beytunya halkının esirleri karşıladığı anlarda bulunduğu otobüsten inerek özgürlüğüne kavuştuğu için şükür secdesi yaptı.



Abdullah, "Özgürlüğümüze kavuşmamız için mücadele eden Hamas ile gurur duyuyoruz" dedi.

"ACIMASIZ İŞKENCELER GÖRDÜM, ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM"

16 yaşında İsrail tarafından esir alınan ve 8 yıl sonra serbest bırakılan Marah Bakir ise "İsrail, tıbbi ihtiyaçlarımızı karşılamak bir yana bize acımasız işkenceler yaptı, ağır cezalar uyguladı. Üniversiteye gitmek istiyorum. Geleceğimi planlayacağım" şeklinde konuştu.