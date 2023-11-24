İşgalci İsrail mahkumiyetinden özgürlüğe! Filistinlilerin o anları yürekleri dağladı! Şükür namazları, kavuşma anları...
İşgalci İsrail ve Hamas arasındaki rehine takası anlaşması sonrası 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerden kimi hapisten çıkar çıkmaz, şükür secdesine kapanırken, kimi de zulüm dolu yılların ardından annesiyle hasret giderdi. İşte detaylar...
Soykırımcı İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de 49 gündür katliam yapıyor. Batı'nın gölgesi altında soykırım yapan İsrail, El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivilleri hedef alıyor.
Hamas ile soykırımcı İsrail ateşkes konusunda anlaşmaya varırken siyonist yönetim, ateşkese saatler kala ise sivillere bomba yağdırmaya devam etti.
ATEŞKES RESMEN BAŞLADI
İsrail ve Hamas, Gazze'de dört günlük ateşkes ve bölgede tutulan 50 esirin serbest bırakılması yönünde Katar'ın arabuluculuğunda anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak.
ESİR TAKASI BAŞLADI! İLK ADIM HAMAS'TAN
Saat 17.00 itibariyle başlayan esir takasında Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailli Mısır'a teslim edildi. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı.
39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurmuştu.
SERBEST BIRAKILAN FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR COŞKUYLA KARŞILANIYOR
Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.
İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU ŞÜKÜR SECDESİ YAPTI
Filistinli esir Sarah Abdullah, Beytunya halkının esirleri karşıladığı anlarda bulunduğu otobüsten inerek özgürlüğüne kavuştuğu için şükür secdesi yaptı.
Abdullah, "Özgürlüğümüze kavuşmamız için mücadele eden Hamas ile gurur duyuyoruz" dedi.
"ACIMASIZ İŞKENCELER GÖRDÜM, ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM"
16 yaşında İsrail tarafından esir alınan ve 8 yıl sonra serbest bırakılan Marah Bakir ise "İsrail, tıbbi ihtiyaçlarımızı karşılamak bir yana bize acımasız işkenceler yaptı, ağır cezalar uyguladı. Üniversiteye gitmek istiyorum. Geleceğimi planlayacağım" şeklinde konuştu.
8 YILIN ARDINDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
İşgalci İsrail hapishanelerinde 8 yıldır mahkum olan Malak Salman, geçici ateşkesin ardından serbest bırakıldı.
Filistin direnişiyle İsrail işgali arasında imzalanan esir takası anlaşması kapsamında Salman, diğer 38 tutukluyla birlikte özgürlüğüne kavuştu.
YÜREKLER DAĞLANDI!
Salman'ın zulüm dolu bir 8 yılın ardından annesiyle kavuşma anı yürekleri dağladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
- Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....
- OPTİK TEST: Resimde ilk gördüğünüz şey kişilik sırlarınızı açığa çıkarıyor! Ayı mı yoksa bıçak mı? Cevap sizi şaşırtacak!
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
- TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- 5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...