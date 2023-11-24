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Batı’da ‘aşırı sağ’ rüzgarı! Irkçı partilerin liderlerinin oyları neden artıyor?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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Batı’da ‘aşırı sağ’ rüzgarı! Irkçı partilerin liderlerinin oyları neden artıyor?

Avrupa siyasi yapının değişmesi ve milliyetçiliğin yükselmesi ‘aşırı sağ’ rüzgarını estiriyor. Polonya, İtalya, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Avusturya, Fransa, Belçika, Almanya, İspanya, Portekiz ve Danimarka gibi ülkelerde aşırı sağın seçimleri kazanmasının altında yatan gerçekler… Irkçı açıklamalar Avrupa’da iktidara gelmenin aracı mı oldu? İşte detaylar…

Avrupa'da ırkçı partilerin oylarının artması dikkat çekiyor. Avrupa'da sandıktan neden ırkçılık çıkıyor? Gazeteci Mahmut Övür, A Haber'de konu hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Mahmut Övür'ün açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Bütün dünyada bir milliyetçi aşığı bir rüzgar esiyor. Bu durum Trump hareketine benzer. Dünyada küresel bir alt üst oluş süreci yaşanıyor. Küresel sistem sarsılıyor. Bu noktada yeni siyasi akımlar toplumun taleplerine cevap vermiyor.

Batı'ya baktığımızda, bütün bu fotoğrafın arka planında merkez siyasetin yeni toplumsal sosyolojinin taleplerini karşılamakta zorlanıyor.

Hollanda'da Mark Ruthe 13 yıldır iktidardaydı ve koalisyonlarla devam eden, bizim açımızdan derslerle doludur. Koalisyonları idare etmek, toplumun tüm kesimlerine karşılık veremiyorsun. Statükoya karşı tepkiyi kim absorbe edebilir; popülist siyasetçiler…

Yeni Hollanda Başbakanı Wilders böyle bir siyasetçidir, aşırı Müslüman ve İslam düşmanı, daha sağcı bir politikaya yönelik ama aynı zamanda popülist. Hollanda gibi sanayisi gelişmiş, imparatorluk kurmuş bir yapının üretebildiği bir siyasetçiye bak; tek kişilik bir parti gelip iktidar oluyor. Bunun müsebbibi merkez sol ve merkez sağ partilerdir. Bunlar toplumun taleplerini karşılamak, dünyadaki adaletsizlik konusunda yeni fikirler üretemeyip onlara çözüm üretemezsen boşluğu dolduramazsın. Avrupa'da yaşanan bu.

Avrupa Birliği'nin ürettiği demokrasi hukuk ve adalet sistemini dünyanın diğer bölgelerine yaymaması, dünyada derin bir küresel adaletsizliği getirdi. Bunu da çözmeye çalışan küresel bir akıl yok. Daha çok kaos ve vekalet savaşları ile her yerde problemleri derinleştiren bir küresel akıl var.

Batı'da bir ırkçılık aşırı milletçilik gelişiyor ama aynı zamanda küresel sistemle alakalı milli bir damarda var. Meloni de faşist midir? Milliyetçi midir? Bilinmez…

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE AÇISINDAN BİR ŞANS"

Türkiye toplumunda sağ duyulu bir yaklaşımla, AK Parti gerçeği ortaya çıktı ve Recep Tayyip Erdoğan liderliği Türkiye açısından bir şans… Batı'nın zaman zaman bu sistemi ve yürüyüşü örnek alacağını söylüyorum. Çünkü bu gidişatın sonu yok.

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