Batı’da ‘aşırı sağ’ rüzgarı! Irkçı partilerin liderlerinin oyları neden artıyor?

Yeni Hollanda Başbakanı Wilders böyle bir siyasetçidir, aşırı Müslüman ve İslam düşmanı, daha sağcı bir politikaya yönelik ama aynı zamanda popülist. Hollanda gibi sanayisi gelişmiş, imparatorluk kurmuş bir yapının üretebildiği bir siyasetçiye bak; tek kişilik bir parti gelip iktidar oluyor. Bunun müsebbibi merkez sol ve merkez sağ partilerdir. Bunlar toplumun taleplerini karşılamak, dünyadaki adaletsizlik konusunda yeni fikirler üretemeyip onlara çözüm üretemezsen boşluğu dolduramazsın. Avrupa'da yaşanan bu.