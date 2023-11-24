İYİ Parti PARA-PUL iddialarıyla kaynıyor. İstifalar, karşılıklı suçlamalardan göz gözü görmezken, Meral Akşener köşeye sıkıştırılmış durumda. Ardı ardına devam etmekte olan istifalar üzerine Akşener, "Ne benim, ne oğlumun, ne gelinimin, ne eşimin bunlarla bir ilgisi yok. İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat ederlerse de POLİTİKAYI BIRAKIYORUM" sözleri sadece İyi Parti'yi değil, siyasette fırtınalara yol açtı.

Akşener'i çok öfkeli hale getiren ailesinin hesaplarının gizlice incelenmesi. Rant-Para- Pul iddialarının göbeğinde akrabası, Sakarya vekili Ümit Dikbayır'ın adı geçmesi önemli.

Tartışmalar sürerken, Dikbayır rest çekti, "Bana yönelik kumpas kurdular. Söylenenler yalan. Meral Akşener, benimle ilgili konuları araştırmazsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Peki Akşener bırakırsa Genel Başkanı kim olacak?

Çünkü partide iki kanat arasında savaş var.



1) Akşener'in veliahtının BUĞRA KAVUNCU olduğu söyleniyor. Siyasetçi özellikli kurucu isimlerin buna tepki olarak istifa ettiği fısıldanıyordu.

Akşener, Kavuncu'yu İstanbul il başkanlığından Ankara'ya getirmiş, kongre sonrası İyi Parti Teşkilat Başkanlığına getirmiş ve İstanbul Milletvekili olarak seçilmesini.



2) Partinin milliyetçiülkücü teşkilatını kuran Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun, Kavuncu'ya bu imkanı vermeyeceği vurgulanıyor.

Daha önce, Aydın'ı teşkilat Başkanlığından alarak bir başka Başkan yardımcılığına geçirmiş, kongre sonrası Teşkilat Başkanlığına Kavuncu'yu atadığı, Aydın'ın grup Başkanı olarak parti yönetiminden uzak tutulduğu biliniyor.

İyi Parti milletvekillerinin ağırlıklı olarak, (25 milletvekili) işadamı olduğu konuşuluyor. İstifa eden iki milletvekili işadamı oldu.

Ankara'da aday çıkarma çıkarmama konusuna yönelik kararların, iki açıdan istifaların devamını sağlayacağı belirtiliyor. İstifa eden kurucu isimlerin Eski bakan-Eski milletvekili- Eski Büyükelçiler olması da, işadamların ağırlığına tepki gösterdiğine işaret ediliyor. TBMM aritmetiğini değiştirebilir. Yeni anayasa tartışmalarının konuşulduğu bir sırada, iktidarın 360 rakamını bulup bulmayacağı önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Bu durumda, İyi Parti'den istifaların ve olası istifaların Meclis aritmetiğini değiştirme olasılığı var.

İktidarın 324 milletvekili bulunuyor. 36 milletvekili daha katılma imkanı olursa, yeni anayasa için referandum şansı doğacak. İyi Parti'nin şu anda 42 milletvekili bulunuyor.

Akşener'in olası istifası ve yerel seçim öncesi istifalar, meclis aritmetiği açısından stratejik özellik gösteriyor.



SONUÇ

İyi Parti'de Akşener siyasi hayatının en kritik kavşağında.

Para-Pul tartışmalarının kendisinin ve ailesinin olmadığını ispat edebilir.

Yerel seçim sonrası ortaya çıkacak İyi Parti oylarının çok azalması karşısında, kritik bir karar vermek zorunda kalacak.

YA STRATEJİK MANEVRA YAPARAK, KUŞATMADAN KURTULACAK YA DA SİYASETE VEDA EDECEK. İYİ PARTİ'NİN 2'YE AYRILMA DURUMUNDA KALACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR. OLMAK VE OLMAMAK...