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Haberler Galeri 1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

"1.20 düşük faizli konut kredisi çıktı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni bir konut kredisi kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut ışığı olacak. Binlerce vatandaş, 1.20 faiz oranıyla öne çıkan bu fırsatı değerlendirmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, ilk evim konut kredisi başvuru şartları neler? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:34
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1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

İlk defa ev alacaklara müjde geldi! Türkiye genelinde konut piyasasında, beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla ilgili heyecan giderek artıyor. Konut alıcıları, düşük faiz oranları ve uygun kredi koşullarıyla ilk kez ev sahibi olma fırsatını yakalamak için araştırmalarını hızlandırıyor. İşte ilk 1.20 düşük faizli ev kredisi başvuru şartları...

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1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlanması getirildi. Ev tapusu olan kişiler, ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak.

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1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

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1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

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1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.