1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlanması getirildi. Ev tapusu olan kişiler, ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak.