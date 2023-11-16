HaberlerGaleri1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
1.20 düşük faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile ev alacaklara müjde! Yeni konut kampanyası başvuru şartları, vade sayısı, taksitler...
"1.20 düşük faizli konut kredisi çıktı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni bir konut kredisi kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut ışığı olacak. Binlerce vatandaş, 1.20 faiz oranıyla öne çıkan bu fırsatı değerlendirmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, ilk evim konut kredisi başvuru şartları neler? İşte, haberin detayları...