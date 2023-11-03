ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: Filistinli sivilleri korumak için daha çok çabalamalıyız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de açıklamalarda bulundu. Blinken yaptığı açıklamada "Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmesinin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
"İSRAİL YALNIZ KALMAYACAK"
ABD ayakta kaldığı sürece İsrail yalnız kalmayacak. İsrail-Filistin çatışmasında ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz.
"İSRAİL GAZZE'NİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEMEZ"
İsrail, Gazze'nin sorumluluğunu üstlenemez; İsrail de bunu yapmaya niyeti olmadığını söylüyor. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum.
"HAMAS'I YENİP NELER OLACAĞINI KONUŞUYORUZ"
Gazze'deki hastanelerin yakıt tedarik etmesini sağlayacak mekanizmalar belirledik. Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının ardından neler yaşanacağını bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz.
SAVAŞ KABİNESİ İLE GÖRÜŞTÜ
Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyareti kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Netanyahu ile baş başa görüşen Blinken, daha sonra İsrail'in "Savaş Kabinesi" ile görüştü.
Toplantıda, Netanyahu'nun, Blinken'a Hamas saldırılarına ilişkin videolar izlettiği aktarıldı.
HERZOG VE BLİNKEN GÖRÜŞMESİ
Blinken ve Herzog da yapacakları görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Herzog, Gazze'deki saldırılarında, İsrail'in uluslararası ve insani hukuka uyduğunu öne sürerek "Elimde gördüğünüz broşürleri Gazze halkına dağıttık. 6 milyon kısa mesaj gönderdik ve 4 milyon telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Uluslararası hukuk kuralları gereği Gazze halkını (saldırılarımız konusunda) önceden bilgilendirdik. Cibaliya Kampı'nda da bunu yaptık." ifadelerini kullandı.
Gazze'ye yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" hakları çerçevesinde yaptıklarını söyleyen Herzog, sivillerin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını öne sürdü.
BLİNKEN'DAN "İSRAİL'E DESTEK" MESAJI: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Blinken da "Bunlar zor günler, her zaman olduğu gibi buradayız ve İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. İsrail'in, kendini savunmaya yönelik sadece hakkı olmadığı, aynı zamanda kendini savunma zorunluluğu olduğu konusundaki duruşumuz sürüyor. İsrail, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için her şeyi yapma hakkına sahiptir." diye konuştu.
İsrail'in eylemlerinde, sivillerin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Blinken, Hamas ile mücadele konusunda kararlılıklarının da sürdüğünü ifade etti.
Blinken, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest kalması için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
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