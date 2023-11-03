ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’de: Filistinli sivilleri korumak için daha çok çabalamalıyız

BLİNKEN'DAN "İSRAİL'E DESTEK" MESAJI: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Blinken da "Bunlar zor günler, her zaman olduğu gibi buradayız ve İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. İsrail'in, kendini savunmaya yönelik sadece hakkı olmadığı, aynı zamanda kendini savunma zorunluluğu olduğu konusundaki duruşumuz sürüyor. İsrail, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için her şeyi yapma hakkına sahiptir." diye konuştu.

İsrail'in eylemlerinde, sivillerin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Blinken, Hamas ile mücadele konusunda kararlılıklarının da sürdüğünü ifade etti.

Blinken, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest kalması için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.