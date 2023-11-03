İsrail katliam saçıyor Gazze ölüyor! İşte bölge bölge yaşananlar

Gazze’den gelen görüntüler ne anlatıyor? A Haber canlı yayınına katılan emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş ve emekli albay Dr. Cüneyt Küsmez değerlendirdi. Erdoğan Karakuş, “İsrail’in amacı burayı boşaltmak. Gazze’yi boşalttıktan sonra Gazze’nin topraklarında Akabe Körfezi’ne kadar yeni kanal açılacak.” derken Cüneyt Küsmez, “İsrail propaganda görüntüler paylaşıyor evlere girdiği ve silah konumlandırdığı yerleri gösteriyor ama böyle meskun mahal çatışması olmaz.” dedi.

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