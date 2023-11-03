03 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail katliam saçıyor Gazze ölüyor! İşte bölge bölge yaşananlar
Gazze’den gelen görüntüler ne anlatıyor? A Haber canlı yayınına katılan emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş ve emekli albay Dr. Cüneyt Küsmez değerlendirdi. Erdoğan Karakuş, “İsrail’in amacı burayı boşaltmak. Gazze’yi boşalttıktan sonra Gazze’nin topraklarında Akabe Körfezi’ne kadar yeni kanal açılacak.” derken Cüneyt Küsmez, “İsrail propaganda görüntüler paylaşıyor evlere girdiği ve silah konumlandırdığı yerleri gösteriyor ama böyle meskun mahal çatışması olmaz.” dedi.