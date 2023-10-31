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CHP'de değişim kazanı kaynıyor! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sağlı sollu: Elini kolunu bağlayan mı vardı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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CHP’de değişim kazanı kaynıyor! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na sağlı sollu: Elini kolunu bağlayan mı vardı?

CHP'de Genel Başkanlık seçimleri yaklaşırken değişimcilerin adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun "Muhasebe yapmamıza izin vermediler" sözlerine yönelik "Ellerini, kollarını bağlayan yoktu." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun “Kazansaydım yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar” sözlerini de yorumlayan Özel "Kaç kez kaybettik, yine yanında olduk ama sonsuza kadar kaybedemeyiz" dedi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti. Diğer yandan Bay Kemal'in bu kararı parti tabanında büyük bir itiraza neden oldu.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası CHP içinde değişim hareketi başlarken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Bay Kemal'e karşı baş kaldırdı. İmamoğlu delege seçimlerini kazanamayacağını anlayınca, Özgür Özel'e destek kararı aldı adaylığını duyuran Özel'i ilk tebrik eden isim oldu.

BAY KEMAL'E FENA SALLADI

Bu gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel arasında medya üzerinden paslaşmalar başlarken, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na özel eleştirilerde bulundu.

İşte Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAN YOKTU"

Genel başkana sürekli "Bir muhasebe yapılmalı" dedik. Muhasebe yapmalarına ne engelmiş onu anlamadım. "Birlikte muhasebe yapalım" dese zaten ortaya değişim hareketi çıkmayacaktı. Ellerini, kollarını bağlayan yoktu.

KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLEDİ

Üzüntüm şudur. "Kemal Bey cumhurbaşkanlığına destek karşılığında küçük partilere grup teklif etti" diye bir söylenti vardı. Bunu sorduk, genel başkan reddetti. Ama tabloya bakınca bu iddiaları doğrular bir görüntü çıkıyor ortaya.

KAÇ KEZ KAYBETTİK YANINDA DURDUK

Şimdi genel başkan diyor ki, "Kazansaydım yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar"… Kaç kez kaybettik, yine yanında olduk ama sonsuza kadar kaybedemeyiz, sonsuza kadar yanında duramayız.

GEMİYİ TEHLİKELİ SULARA SÜRÜKLEDİ

Liman ve kaptan metaforuna itirazım var. Gemi güvenli bir limana ihtiyaç duyuyorsa demek ki fırtınanın içinde. Buradan limana ben götüreceğim diyor ya, "O gemiyi tehlikeli sulara kim sürükledi" diye sorarlar.

İTTİFAK SİNYALİ

Parti ittifak potansiyelini kaybetmiş durumda. Bu da kötü bir sonuç doğuracak. Eski ittifak ortaklarıyla müzakere zemini kalmadı. Ben genel başkan olursam geçmişte ittifak yaptıklarımıza yerel seçimde iline, bölgesine göre her türlü işbirliğine açık olduğumuzu, kazan kazan şeklinde müzakere içinde olabileceğimizi söyleyeceğiz ve elimizi uzatacağız.

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