CHP’de değişim kazanı kaynıyor! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na sağlı sollu: Elini kolunu bağlayan mı vardı?

KAÇ KEZ KAYBETTİK YANINDA DURDUK

Şimdi genel başkan diyor ki, "Kazansaydım yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar"… Kaç kez kaybettik, yine yanında olduk ama sonsuza kadar kaybedemeyiz, sonsuza kadar yanında duramayız.

GEMİYİ TEHLİKELİ SULARA SÜRÜKLEDİ

Liman ve kaptan metaforuna itirazım var. Gemi güvenli bir limana ihtiyaç duyuyorsa demek ki fırtınanın içinde. Buradan limana ben götüreceğim diyor ya, "O gemiyi tehlikeli sulara kim sürükledi" diye sorarlar.