Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu sallantıda! Özgür Özel’e İstanbul’da oy çokluğu: 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185’i…

"SIRTIMIZDAKİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

Özel ise yaptığı konuşmada "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e, kendisine eşlik eden milletvekillerimize, PM üyelerimize ve ilçe başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Kendileri bugün seçim ofisimizde ziyaret ederek, biraz önce İstanbul'un kendi kongresi ve kurultay sürecine yönelik olarak takip ettikleri demokratik adımları tüm aşamalarıyla ifade ettiler. İstanbul şüphesiz, Türkiye'nin dünya tarafından tanınan bir metropol. İstanbul, Türkiye'yi yansıtan, Türkiye'yi temsil eden son derece önemli bir il. İstanbul'da Sayın Başkan tarafından il ve ilçe örgütlerimiz tarafından son derece hassas bir süreç takip edildi. İstanbul İl Kongresi'nden bugüne kadar geçen süreçte, örgütün, ilçelerin sesine kulak veren, mümkün olduğu kadar fazla iletişim içinde olunan, istişare yapılan, süreci kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, kurultay sürecine en doğru katkıyı verecek şekilde işleten başta İl Başkanımız Özgür Çelik'e, tüm yöneticilerimize, tüm ilçe başkanlarımıza, yürekten teşekkür ediyorum. 196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız" dedi.