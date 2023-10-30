Kassam Tugayları Aksa Tufanı operasyonunda ne ele geçirdi? ABD’nin ve AB’nin korkusu ne?

Emekli tuğgeneral Osman Gazi Kandemir: Dünya savaş olduğu zaman ölüm oranları arttığı zaman ilgi gösteriyor bölgeye. Orada şu anda bir çatışma hali var. İnsanoğlu olarak yüzümü ondan dolayı oraya döndük. Bunu Türkiye için söylemiyorum. Bu bölgede savaş her zaman devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülere ya da doktorların sakin haline şaşırıyoruz ama bu inşalar bu atmosferin içinde sürekli olarak yaşıyorlar. İsrail bir güvenlik devleti ve ordu bu işin başını çekiyor. Bizim Yahudilerle bir problemiz yok. Bizim problemimiz İsrail Güvenlik Devleti ve Siyonist anlayışla problem var. Burada İsrail polisi bir insanın evine hiçbir izin olmadan girip günlerce kalıyor ve buraya sniperlar yerleştirip çeşitli noktalara ateş açıyor. Bir müddet sonra evin içine beton döküyor. Sizi evden çıkmaya mecbur bırakıyor. Burada sizi kendi halkınıza karşı zor durumda bırakıp "bilgi sızdırıyor" imajı çiziyor. Sürekli olarak bir sinir harbi içinde orada insanlar yaşamak zorunda kalıyor.