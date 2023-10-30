Kassam Tugayları Aksa Tufanı operasyonunda ne ele geçirdi? ABD’nin ve AB’nin korkusu ne?
Katil İsrail’in Gazzeli çocuklarla olan savaşında 24. gün sonra ermek üzere. Havadan-karadan ve denizden İsrail ölüm yağdırıyor. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine geldi. Katliam tankları Gazze şeridini geçerek sızma girişiminde bulunuyor Kassam Tugayları karşılık veriyor. Peki bölgedeki gelimeler nasıl seyir edecek? İsrail’in asıl amacı ne? Hamas 7 Ekim’deki operasyonun ne ele geçirdi? ABD’nin ve AB’nin korkusu ne? Peş peşe İsrail ziyaretlerinin perde arkası ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Osman Gazi Kandemir değerlendirdi.
İsrail-Hamas savaşında 24. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 500'ü aşkın İsrailli hayatını kaybetti, ölen Filistinli sayısı ise 9 bini geldi. Katil İsrail ordusu, askerlerin abluka altındaki Gazze şeridinde kara operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Kamuoyunu aldatmak isteyen İsrail ordusu Kassam Tugayları tarafından geri püskürtüldüğüne dair bilgileri ise gizledi.
ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisi ise Doğu Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkes ve istifa çağrılarına yanıt verdi.
Peki bölgedeki gelimeler nasıl seyir edecek? İsrail'in asıl amacı ne? Hamas 7 Ekim'deki operasyonun ne ele geçirdi? ABD'nin ve AB'nin korkusu ne? Peş peşe İsrail ziyaretlerinin perde arkası ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Osman Gazi Kandemir değerlendirdi.
Emekli tuğgeneral Osman Gazi Kandemir: Dünya savaş olduğu zaman ölüm oranları arttığı zaman ilgi gösteriyor bölgeye. Orada şu anda bir çatışma hali var. İnsanoğlu olarak yüzümü ondan dolayı oraya döndük. Bunu Türkiye için söylemiyorum. Bu bölgede savaş her zaman devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülere ya da doktorların sakin haline şaşırıyoruz ama bu inşalar bu atmosferin içinde sürekli olarak yaşıyorlar. İsrail bir güvenlik devleti ve ordu bu işin başını çekiyor. Bizim Yahudilerle bir problemiz yok. Bizim problemimiz İsrail Güvenlik Devleti ve Siyonist anlayışla problem var. Burada İsrail polisi bir insanın evine hiçbir izin olmadan girip günlerce kalıyor ve buraya sniperlar yerleştirip çeşitli noktalara ateş açıyor. Bir müddet sonra evin içine beton döküyor. Sizi evden çıkmaya mecbur bırakıyor. Burada sizi kendi halkınıza karşı zor durumda bırakıp "bilgi sızdırıyor" imajı çiziyor. Sürekli olarak bir sinir harbi içinde orada insanlar yaşamak zorunda kalıyor.
İsrail bir çıkış stratejisi çok 2008-2014 yılında nasıl yaptıysa aynı şekilde yapıyor. İsrail bunun adını o zamanlar "çim biçme" olarak koymuştu. Şimdi de aynı taktikle gidiyorlar. Bunları yabancı kaynaklardaki analizlerde görebiliriz. İsrail'in hedefi oldukça açık; Gazze şeridini Sina'ya sürmek ve yaşamalarını sağlamak. İsrail içinde Filistinli istemiyor. Gazze'de 2 milyondan fazla insan direniyor. Parça parça olarak Gazze'ye giriyor. Denizden ABD'nin yardımıyla bir abluka var. Hava kuvvetleriyle bombalama devam ediyor. İsrail, Gazze vadisinin kuzeyini boşaltmak istiyor. Yapılan işlere bakıldığında kara unsurlarıyla bölgesel girip şüphelendiği yerleri işgal edecek. Bu tür denemeleri yaptı ve başarısız oldu. Hamas iyi hazırlanmış. İsrail'in bu ne zaman ve nasıl bitireceği konusu belli değil.
İsrail çok fazla şiddet uyguluyor bunun arkasını görmek gerekir. Bugün ayrıntılı bir rapor okudum. 7 Ekim'de Kassam Tugayları tarafından yapılan Aksa Tufanı operasyonunda İsrail ordusunun hiç haberi olmamış ve haber verememişler. Kassam Tugayları bütün iletişim vasıtalarını kesmiş. Alarm sistemlerini ortadan kaldırıp askeri birlikleri hedef alıyor. İsrail yaşanan durumdan 2 saat habersiz kalıyor. İsrail birim 8200 diye çok önemli bir istihbarat birimi var. Bütün Orta Doğu bölgesinin telefon dinlemesi, dijital takip, sinyal ve insan istihbaratı çok gelişmiş teknolojilere sahip. İsrail bu dinleme istihbarat sisteminin ihracatını da yapıyor.
Burada çalışan çocuklar seçilerek alınıyor. 18-21 yaş arasını yeteneklerine bakarak ayrılıyorlar ve buradan ayrıldıktan sonra ABD'de Silikon Vadisi'nde iş buluyorlar. O derece gelişmiş bir nokta. Hamas buraya girmiş. Hamas'ın buradan ne aldığı bilinmiyor. Hamas'ın orada ne kadar zayiat verdirdiğini orada ne yaptığını İsrail asla açıklamıyor. Hamas'ın buradan ne aldığı çok önemli. Burada çevredeki bütün devletlerin güvenlik sistemi olabilir. İran'ın nükleer yapılanması ve çalışmaları olabilir. Burada İsrail'in ne bildiği ortaya çıkacak. Hamas belki de onu kullanacak.
Bilindiği gibi İsrail'in 90 tane nükleer silahı var. Çok büyük bir açık verdiler. Hepsi panik halindeler. Buraya ABD'nin hemen gelmesi, Biden'ın gelmesi ve her tarafa gidip konuşma istekleri bir panik hali var. Burada nükleer konuyu kesinlikle ihmal etmemeliyiz. 90 nükleer silahtan 30 tanesi uçaktan atılabiliyor ve gerisi balistik füze. Karadan karaya atılabiliyor. İşte bunlarla ilgili şüphelerim var. Doğu Kudüs'te çöl arazisinde oldukları yönünde söylentiler var. İşte bu yüzden panik halindeler.
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