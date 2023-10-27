Dünyanın konuştuğu Al Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh A Haber’e konuştu!
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh A Haber'e konuştu. Vail ed-Dahduh, gazeteci olduğu için kasıtlı hedef alındıklarını açıklarken, "Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz yapacak bir şey yok." dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, Al-Jazeera televizyonu muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.
Saldırılarda ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh o anları A Haber'de anlattı:
Hakikatten çok acı ve zor bir durum. Çok büyük bir acımız var. Bunlar asla beklemediğimiz şeylerdi. Çok savaşlar yaşadık daha önce ancak bunun gibisini hiç yaşamadık. Çok ağır bir savaş şu an üzerimizde. Hiçbir kırmızı çizgisi bulunmayan bir savaş. O kırmızı çizgilerin hepsini aştı şu anda İsrail.
Çarşılar, evler, camiler, okullar… Zaten şehit düşenler kendi evlerinde şehit düştüler. Evleri üzerlerine yıkıldı. Benim ailem de maalesef böyle bir durumu yaşadı.
Ben canlı yayında anlatıyordum durumu bombaların düşüşünü anlatıyordum Gazze'deki yaşananları anlatıyordum o anda savaş uçaklarını anlatıyordum bombalar yağdırıyorlardı. O anda Nüseyrat bölgesi hedef alındı benim ailem de oraya göçmüştü.
İşgal ordusu bu bölgeler güvenli olacak demişti bize. Ancak hiçbir şekilde güven olmadığını gördük. Orada canlı yayında ben gördüm ailemin kaçtığı evin bombalandığını gördüm. Arkadaşlarım beni aradılar senin bahsettiğin bombalama senin ailenin bulunduğu ev dediler. Acilen oraya gittim. Her yerin bombalandığını gördüm. Evlerin yıkıldığını gördüm. Ailemin cesetlerinin alındığını gördüm. Yıkıntıların arasında ailemi aramaya başladım.
Onları bulmaya çalıştım. Bazılarını çıkarabildik. Ve onları hastaneye kaldırdık. Çok korkunç bir durumdu.
RABBİMİZ BİZE SABIR VERDİ
Hiçbir şekilde hiçbirimizin beyninde yer alabilecek görüntüler değildi. Ailelerimizin hedef alınması acı bir şeydi. Çok büyük bir acıydı. Rabbimiz bize sabır verdi. Bir şekilde onların cenazelerini aldık. 12 kişi benim ailemden hayatını kaybettim. Eşim vardı oğlum Mahmut vardı, kızım vardı. Adem vardı torunum Rabbim onlara rahmet eylesin. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz yapacak bir şey yok. Gazeteci olduğum için kasıtlı hedef alındık.
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