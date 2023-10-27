Dünyanın konuştuğu Al Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh A Haber’e konuştu!

Çarşılar, evler, camiler, okullar… Zaten şehit düşenler kendi evlerinde şehit düştüler. Evleri üzerlerine yıkıldı. Benim ailem de maalesef böyle bir durumu yaşadı.

Ben canlı yayında anlatıyordum durumu bombaların düşüşünü anlatıyordum Gazze'deki yaşananları anlatıyordum o anda savaş uçaklarını anlatıyordum bombalar yağdırıyorlardı. O anda Nüseyrat bölgesi hedef alındı benim ailem de oraya göçmüştü.