İsrail işgal için ABD’yi mi bekliyor? Gazzeliler ölüme mi terk ediliyor?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinin arkasında yatan detayı açıklaya Sakman "Biden'ın İsrail'e gitmesiyle sürecin böyle olacağını tahmin ettik. Süreç aslında şöyle gelişti. Biden İsrail'e desteğe gitti ama bu destek devlet olarak yanında var olma görüntüsüydü ama askeri olarak Gazze'ye girme uyarısını da bizzat orada kendi yapmak istedi. Çünkü arasındaki ilişki, bunu uzaktan söylemesi başka bir yere gidecekti. Amerikan desteği gelmeden Gazze'ye girmeyeceğini biz tahmin ediyorduk. Kendi rehinelerini kurtarmak için küçük bir operasyon yapma ihtimalinden ve hatta gerçekleşmiş olma halinden bahsediliyor. Bu da aslında ordunun özellikle son zamanlarda gittikçe artan bir Netanyahu karşıtlığına karşı ordunun gazını almak için yaptığını tahmin edebiliriz." dedi.