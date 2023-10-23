İsrail işgal için ABD’yi mi bekliyor? Gazzeliler ölüme mi terk ediliyor?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşında İsrail katliamlara devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirirken, bugün karadan sınırlı harekat başladığı açıklandı. Soykırımcı İsrail, işgal için ABD'yi mi bekliyor? Diplomatik İlişkiler ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman A Haber'de değerlendirdi.
İsrail-Hamas savaşında 17. güne girildi. Batı'nın kullandığı "Kendi savunma hakkı" adı altında Gazze'de soykırım yapan KATİL İsrail'in öldürdüğü mazlumların sayısı 5 bini aştı ve ölenlerin çoğu kadın ve bebek.
Peki Gazzeliler ölüme mi terk ediliyor? Göçe mi zorlanıyor? Amaç ne? İsrail'in planı ne olabilir? İsrail kara harekatından vaz mı geçti? Bu savaş nasıl durur? Bölgede doğu-batı bloğu mu oluşuyor? Rusya da çatışamaya dahil olur mu? Diplomatik İlişkiler ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinin arkasında yatan detayı açıklaya Sakman "Biden'ın İsrail'e gitmesiyle sürecin böyle olacağını tahmin ettik. Süreç aslında şöyle gelişti. Biden İsrail'e desteğe gitti ama bu destek devlet olarak yanında var olma görüntüsüydü ama askeri olarak Gazze'ye girme uyarısını da bizzat orada kendi yapmak istedi. Çünkü arasındaki ilişki, bunu uzaktan söylemesi başka bir yere gidecekti. Amerikan desteği gelmeden Gazze'ye girmeyeceğini biz tahmin ediyorduk. Kendi rehinelerini kurtarmak için küçük bir operasyon yapma ihtimalinden ve hatta gerçekleşmiş olma halinden bahsediliyor. Bu da aslında ordunun özellikle son zamanlarda gittikçe artan bir Netanyahu karşıtlığına karşı ordunun gazını almak için yaptığını tahmin edebiliriz." dedi.
Soykırımcı İsrail'in Han Yunus'ta sivilleri hedef almasıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Sakman, "Han Yunus Gazze Şeridi'nin orta kısmına denk geliyor. Bugüne kadar özellikle hava bombardımanı hep Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşti. Ortada Han Yunus çevresinde belli bir insan kalabalığı oluştu. Kuzeyden kaçan insanlar bu taraflara sığındı. Buradan operasyonu başlatmış olma ihtimali zaten bir kalabalık insan grubuna karşı eylem olduğunu gösterir. Çünkü kuzeyi zaten boşaltmak için bombaladığını söylüyor sivilleri oradan uzaklaştırmak için bombaladığını söylüyor. Kafi derecede orası insansızlaştı son zamanlarda. Çünkü öldürdüğü insanlar yok ettiği mahallelerden artık çok fazla yaşam belirtisi olduğunu zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.
Sakman, İsrail'in ABD'den askeri destek beklediğini ve bu yüzden kara saldırısına geçmediğini belirtirken, "İsrail'in Han Yunus'tan girmesinin bir karşılığı var hem diplomatik hem askeri anlamda. Bir de eğer Hamas sözcüsünün söylediği doğruysa İsrail'in zaten sürekli sınıra bu kadar tank yığmasına rağmen askerleri hazır tutmasına rağmen bu harekatı sürekli ileriye almasının arkasında aslında ABD desteği yatıyor." açıklamasında bulundu.
Sakman sözlerine şu şekilde devam etti:
ABD desteği olmadan kara harekatı yapmak istemiyor. Aynı zamanda askerlerin de buna hazır olduğunu düşünmüyorlar. Meskun mahal çatışması bir askeri sistem için çok uygun değil. Bölgedeki insanlar kaçıp geri çekilmiyorlar. Sürekli siville muhatap olmak zorunda kalacak İsrail. Uluslararası hukuku dinlemediğini biliyoruz ama sivilleri öldüre öldüre gitmesi lazım içeriye girmesi için. Hava harekatında zaten çok büyük bombalar kullanıyor. Kendi askeri girdiği zaman bombalayamayacak. Bunları topladığımız zaman bu harekatın ertelenmesinin bir anlamı var. Karşıdan da giren askerlerin püskürtülmesi söz konusuysa bu saatten sonra İsrail ordusu içerisinde belli emirlerin hayata geçirilmesi çok zor olur. Bundan sonra daha büyük bir adım atması gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...