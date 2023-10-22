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Netanyahu'ya İsrail askerinden hayatının şoku! "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü"

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Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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Netanyahu’ya İsrail askerinden hayatının şoku! Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü

Yaptığı büyük katliamlarla “Gazze kasabı” lakabını sonuna kadar hak eden İsrail’in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri üs ziyaretinde hiç beklemediği bir protestoya maruz kaldı. İsrailli bir asker Netanyahu’ya dönerek "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.

A HABER ÖZEL | Siyonist İsrail, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı Müslüman, Hristiyan gözetmeksizin büyük bir soykırıma girişti.

Bölgeyi yangın yerine çeviren gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Batı'nın desteğini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de baskısını daha da artırdı.

Dünyadan büyük tepki çeken bu adımlara sert tepkiler peş peşe gelirken ölü sayısı her geçen dakika daha da artmakta.

NETANYAHU'YA BÜYÜK ŞOK: SENİN YÜZÜNDEN 3 ARKADAŞIM ÖLDÜ

Diğer yandan korkak İsrail askerlerine moral ziyaretinde bulunmak için bir askeri üsse ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, hayatının şokunu yaşadı.

"GAZZE KASABI" NETANYAHU

Yaptığı büyük katliamlarla "Gazze kasabı" lakabını sonuna kadar hak eden İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, bir protestoya maruz kaldı.

İsrailli bir asker Netanyahu'ya dönerek "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.

O anlarda bir diğer asker silah arkadaşını ayırmak isterken tepki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Netanyahu’ya İsrail askerinden hayatının şoku! NETANYAHU'YA İSRAİL ASKERİNDEN HAYATININ ŞOKU!

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