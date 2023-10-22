Netanyahu'ya İsrail askerinden hayatının şoku! "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü"
Yaptığı büyük katliamlarla “Gazze kasabı” lakabını sonuna kadar hak eden İsrail’in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri üs ziyaretinde hiç beklemediği bir protestoya maruz kaldı. İsrailli bir asker Netanyahu’ya dönerek "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.
Bölgeyi yangın yerine çeviren gelişmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Batı'nın desteğini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de baskısını daha da artırdı.
Dünyadan büyük tepki çeken bu adımlara sert tepkiler peş peşe gelirken ölü sayısı her geçen dakika daha da artmakta.
NETANYAHU'YA BÜYÜK ŞOK: SENİN YÜZÜNDEN 3 ARKADAŞIM ÖLDÜ
Diğer yandan korkak İsrail askerlerine moral ziyaretinde bulunmak için bir askeri üsse ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, hayatının şokunu yaşadı.
"GAZZE KASABI" NETANYAHU
Yaptığı büyük katliamlarla "Gazze kasabı" lakabını sonuna kadar hak eden İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, bir protestoya maruz kaldı.
İsrailli bir asker Netanyahu'ya dönerek "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü" diye tepki gösterdi.
O anlarda bir diğer asker silah arkadaşını ayırmak isterken tepki kameralar tarafından anbean kaydedildi.
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