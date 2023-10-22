Netanyahu'ya İsrail askerinden hayatının şoku! "Senin yüzünden 3 arkadaşım öldü"

Dünyadan büyük tepki çeken bu adımlara sert tepkiler peş peşe gelirken ölü sayısı her geçen dakika daha da artmakta.

NETANYAHU'YA BÜYÜK ŞOK: SENİN YÜZÜNDEN 3 ARKADAŞIM ÖLDÜ

Diğer yandan korkak İsrail askerlerine moral ziyaretinde bulunmak için bir askeri üsse ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, hayatının şokunu yaşadı.