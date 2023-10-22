22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Filistinli erkek Gazze'deki yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu

Filistinli erkek Gazze'deki yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2023 13:27
Gazze’de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail’e meydan okudu. İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi.
Yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu
Yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu
Netanyahu’ya İsrail askerinden hayatının şoku!
Netanyahu'ya İsrail askerinden hayatının şoku!
İlk çadır kent Han Yunus’ta kuruldu
İlk çadır kent Han Yunus’ta kuruldu
Katar Emiri’den şok! Toplantıyı terk etti
Katar Emiri'den şok! Toplantıyı terk etti
İsrail yardım TIR’larının giriş yaptığı Refah’ı vurdu!
İsrail yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah'ı vurdu!
Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor!
Katil İsrail 75 yıldır sistematik katliam yapıyor!
Refah kenti işgalci İsrail ordusu tarafından vuruldu
Refah kenti işgalci İsrail ordusu tarafından vuruldu
Çin’den ABD’ye gözdağı
Çin'den ABD'ye gözdağı
Savaşta çocuk olmak...
Savaşta çocuk olmak...
İsrail Başbakanı Netanyahu’ya şok suçlama
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya şok suçlama
İsrail: Gazze’ye hava saldırıları artacak
İsrail: Gazze'ye hava saldırıları artacak
İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri
İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri
Daha Fazla Video Göster