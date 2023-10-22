22 Ekim 2023, Pazar
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Filistinli erkek Gazze'deki yıkıntıların içinde İsrail’e meydan okudu
Gazze’de enkazın içinden seslenen bir Filistinli erkek, İsrail’e meydan okudu. İmanı yüksek Müslüman, her ne olursa olsun dirençlerinin kırılmayacağını, bölgelerini terk etmeyeceklerini vurguladı ve "Tüm erkeklerimiz ölse dahi kadınlarımız sizinle savaşacak" dedi.