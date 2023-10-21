21 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail’in Gazze planı ne? Refah Kapısı, Gazze’ye umut olacak mı?
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen "İsrail ordusu yalnızca Hamas'ı Gazze'den çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda çatışmaların sonunda Gazze şeridi daha da küçülecek" dedi. Öte yandan sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı açıldı ve Gazze’dekiler için bir yardım umudu doğdu. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.