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Müslümanlara Cuma ablukası! İşgalci İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya şartlı geçişe izin veriyor

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 12:01
Salı günü katil İsrail’in savaş uçakları hastaneye sığınan kadın ve çocukları tedavi gören yaralıları katletti. Sayılabilen 471 kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası ilk Cuma namazı kılınacak. Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya giden Arslanlı Kapı önünde bulunan Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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