20 Ekim 2023, Cuma
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Müslümanlara Cuma ablukası! İşgalci İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya şartlı geçişe izin veriyor
Salı günü katil İsrail’in savaş uçakları hastaneye sığınan kadın ve çocukları tedavi gören yaralıları katletti. Sayılabilen 471 kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası ilk Cuma namazı kılınacak. Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya giden Arslanlı Kapı önünde bulunan Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.