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Mescid-i Aksa’da İsrail şiddeti! Namaza gelenler müdahale

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 13:15
İsrail polisi namaz kılmak için gelen Müslümanlara izin vermedi ve TOMA müdahalede bulundu. Bölgede atlı birliklerde bulunuyor. Oradan sıcak dakikaları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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