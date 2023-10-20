20 Ekim 2023, Cuma
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Filistinli araştırmacı Moin Naim Gazze'de İsrail ve ABD'nin kirli oyununu anlattı
A Haber canlı yayınına konuk olan Filistinli araştırmacı Moin Naim, Gazze’de Siyonist İsrail tarafından uygulanan katliamı, vahşeti anlattı. Naim, bölgede yaşanan oyuna dikkat çekti. İnsanlığın resmen aklıyla oynadığına işaret eden Naim, ABD, İngiltere, Batı’nın o vahşet zihniyetinin ‘İsrail sen devam et. Biz sizi destekliyoruz.’ şeklinde olduğunu ifade etti. Gazze’de sadece Müslümanların değil Hristiyanların da can verdiğini bildiren Naim, dün vurulan kiliseyi işaret ederek, “Allah korusun Türkiye’de bir saldırı olsa, terör saldırısı olsa bile dünya ayağa kalkardı.” dedi. Ayrıca Moin Naim, İsrail tarafından insanlara uygulanan psikolojik baskıyı deşifre etti.