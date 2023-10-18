İsrail'in hamileri sosyal medyada yoğun tepki topladı! Jahrein, Oğuzhan Uğur, Nevşin Mengü ve İbrahim Haskoloğlu...
İşgalci İsrail, Filistin'de insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birini yaparken Türkiye'de bazı isimler olayların ilk günlerinde İsrail'e verdiği destekle yoğun tepki topladı. Saldırıların ilk gününde paylaşım yapan Jahrein isimli Ahmet Sonuç yaptığı paylaşımda "İsrail'in yanındayız" ifadelerini kullanırken Oğuzhan Uğur destanlar yazarak Filistinlileri suçladı. CHP yandaşı Nevşin Mengü ise İsrail askerini aklama yarışına girerken İsrail'in etki ajanı İbrahim Haskoloğlu da devreye girdi. Haskoloğlu yaptığı paylaşımlarda İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından işgalci İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
İSRAİL HASTANEYİ VURDU! 500 ÖLÜ
Günlerdir Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail, dün akşam saatlerinde ise Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu.
Düzenlenen saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
JOE BIDEN'DAN BÜYÜK YALAN: SALDIRIYI HAMAS YAPTI
Dün gece saatlerinde dünyanın en büyük katliamlarından biri yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada saldırının İsrail tarafından değil de Hamas tarafından yapıldığı yalanını söyledi.
Diğer yandan Türkiye'de de bazı kesimler bugüne kadar binlerce Filistinliyi katleden ve bu katliamlarını her geçen gün sürdüren katil İsrail'e destek verdi.
AHMET SONUÇ: İSRAİL'İN YANINDAYIZ
Jahrein olarak bilinen internet yayıncısı Ahmet Sonuç, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Jahrein, "Yüzlerce ölünün olduğu söyleniyor. Kanlı bir sabah. İsrail'in yanındayız." ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN UĞUR: TOPRAKLARINI SATTILAR
Diğer yandan deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla vatandaşları manipüle eden Oğuzhan Uğur, bu kez de işgalci İsrail'in yaptığı katliamlarla ilgili algı operasyonuna girişti.
X hesabından paylaşım yapan Uğur, Filistinlilerin İsrail'e toprak sattığını öne sürüp, "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı." ifadelerini kullandı.
NEVŞİN MENGÜ İSRAİL ORDUSUNU AKLAMAYA ÇALIŞTI
Diğer yandaş CHP'nin kadrolu manipülatörü Nevşin Mengü yaptığı yayında İsrail'i aklamaya çalıştı.
Geçtğimiz Mescid-i Aksa'da soykırımcı İsrail cuma namazı kılan müslümanların üstüne lağım suyu sıkmış, o sırada yaşanan skandalı ise Türk gazeteciler anlatmıştı.
"SIKILAN SU LAĞIM SUYU DEĞİLMİŞ"
Tüm yaşanan skandalın ardından CHP yandaşı Nevşin Mengü katliamcı İsrail'in 'lağım suyu' skandalını aklama çabasına girdi. Konuyu araştırdığını ifade eden Mengü, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa önünde Filistinlilerin üzerine sıktığı pis kokulu su lağım suyu değil, 'skunk'mış" diyerek savundu.
İSRAİL'İN ETKİ AJANI HASKAOĞLU DEVREDE
Diğer yandan israil adına etki ajanlığı için devreye giren sözde Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da yaptığı paylaşımlarda adeta İsrail basın sözcüsü gibi davranıyor.
Haskoloğlu sosyal medya hesabında Hamas'ın uluslararası yapılan fonlarla yapılan alt yapılardan füze hazırladığını ve bunun İsrail'i haklı çıkartacağını iddia etti. İşgalci İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye elektrik, su ve yiyecek yollanmayacağını açıklamıştı. Açık bir soykırım hazırlığı itirafı olan bu açıklamanın Türk kamuoyunda meşrulaştırılması işini de Haskoloğlu yerine getirdi.
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