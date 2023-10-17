Fahiş fiyatla mücadele! Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’de açıkladı: KPSS ile 1.500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM! TÜRKİYE ATEŞKES İÇİN ÇABALIYOR

Bu yüzden İsrail - Filistin çatışmalarıyla ilgili bir çözüm olacaksa bu İsrail'in 1967 öncesi topraklarına geri dönmesi ve bölgede başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla iki devletli çözüm üzerine kurulmalı. Türkiye olarak hükümet olarak bizim çabamız bir ateşkes. Orada sivillere yönelik şiddet ve saldırıların derhal son bulması. Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması su, elektrik gıda ihtiyaç malzemeleri sağlık malzemelerinin bir an önce akışının sağlanması. Hükümetimiz oraya yardım uçaklarıyla gerekli malzemeleri gönderdi.

Uluslararası diplomasidede bu görüşün ağırlık kazandığını görüyoruz. Birçok ülke bunu zikrediyor artık. İslam ülkeleri bu konuda oldukça ortak bir tutum gösterdiler. Dışişleri Bakanımız orada temaslarda bulundu. Biz politikamızın doğru olduğuna inanyor ve bunun kabul edilmesi için diplomasi çabalarımızı Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız düzeyinde sürdürüyoruz.