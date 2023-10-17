Fahiş fiyatla mücadele! Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'de açıkladı: KPSS ile 1.500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz
Son dakika haberi... Fahiş fiyatlarla mücadele hangi aşamada? Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, hizmet sektörüne indirim kampanyasına katılmaları için çağrıda bulundu. Bolat, "KPSS ile bin 500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fiyatlarda indirim ne kadar oldu? Fahiş fiyatlarla mücadele hangi aşamada? Konut, gıda, perakendede durum ne? Otomotiv piyasasında son durum ne?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BATI'YA GAZZE TEPKİSİ: GÖRMEZDEN GELİYORLAR!
7 Ekim sabah Filistin'de Gazze böglesinde silahlı bir grubun İsrail'e sızmasıyla başlayan bir olaylar zincirini takip ediyoruz. Üzülerek görüyoruz ki Batı dünyası olaylara sadece 7 Ekim tarihindeki baskın gözüyle bakarak Gazze'ye yönelik adeta bir kuşatma ve Gazze içine büyük baskınlar düzenleme Gazze'yi yıkma ve yönetimi sona erdirme ne pahasına olursa olsun ve sivil yerleşim bölgelerine sivil insanlara bombalamalarla yapılan eylemleri görmezden gelme şeklinde bir politika izliyorlar.
KONU BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL
Biz Türkiye olarak ise Cumhurbaşkanımızın ilk saatlerden itibaren ortaya koyduğumuz duruş bu konu bugünün konusu değil 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra Filistinlilerin yerlerinden edilmesi topraklarından evlerinden sürülmeleri ve devletsiz bırakılmaları ve onlara sürekli olarak baskınlar bombalamalar şeklinde şu anda Filistin'de yaşayan insanların adeta bir açıkhava cezaevinde her an tepelerinde bir füze ya da bombayla öldürülme korkusu içinde sosyal hayatta ekonomik ve ticari hayatta tamamen kısıtlamalar altında nefes alma mücadelesi şeklinde bir yaşam olayı devam ediyor.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM! TÜRKİYE ATEŞKES İÇİN ÇABALIYOR
Bu yüzden İsrail - Filistin çatışmalarıyla ilgili bir çözüm olacaksa bu İsrail'in 1967 öncesi topraklarına geri dönmesi ve bölgede başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla iki devletli çözüm üzerine kurulmalı. Türkiye olarak hükümet olarak bizim çabamız bir ateşkes. Orada sivillere yönelik şiddet ve saldırıların derhal son bulması. Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması su, elektrik gıda ihtiyaç malzemeleri sağlık malzemelerinin bir an önce akışının sağlanması. Hükümetimiz oraya yardım uçaklarıyla gerekli malzemeleri gönderdi.
Uluslararası diplomasidede bu görüşün ağırlık kazandığını görüyoruz. Birçok ülke bunu zikrediyor artık. İslam ülkeleri bu konuda oldukça ortak bir tutum gösterdiler. Dışişleri Bakanımız orada temaslarda bulundu. Biz politikamızın doğru olduğuna inanyor ve bunun kabul edilmesi için diplomasi çabalarımızı Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız düzeyinde sürdürüyoruz.
ÇATIŞMANIN TİCARETE ETKİSİ
Her olağanüstü olaylar mutlaka ekonomi üzerinde ticaret üzerinde etki yapar. Bir Rusya - Ukrayna savaşının gıda ve enerji fiyatları ve arzı üzerinde istikrar üzerinde nasıl olumsuz etkiler yaptığını hep beraber yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu olayın da üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Bu minvalde şunu ifade etmek isterim ki bizim Filistin'e de yönelik ticaretimiz var Gazze, İsrail'e de yönelik ticaretimiz var. Bizim hem Filistinle hem İsraille serbest ticaret anlaşmamız var. Sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin kaldırıldığı. Ümidimiz bu ticaretlerimizin çok fazla etkilenmemesi ama etkilenmez demek hayalci olur. Ama diğer bölge ülkeleri nezdinde biz ticaretimizin çok fazla etkilenmemesi için zaten azami gayreti sarf ediyoruz.
ÖNEMLİ OLAN AKAN KANIN DURDURULMASI
Şimdilik önemli olan burada akan kanın durdurulması. Orada binlerce can kaybı olmaya başladı. Bunun bir an önce durdurulması Türkiye olarak en büyük ağırlığı bu alana veriyoruz.
Hükümet olarak 3 Haziran'da kurulduktan sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetin en önemli hedeflerinin başında birincisi enflasyonla mücadele ve hayat pahalılığının azaltılması ikincisi de deprem bölgelerindeki inşa ve imar faaliyetlerinin hızlandırılarak oradaki depremzede kardeşlerimizin yeniden sıcak yuvalarına dönüşlerinin sağlanıp oraları yeniden yaşanabilir güçlü şehirler olarak ortaya çıkmasını sağlamak.
Enflasyonla mücadele de topyekün bir mücadele. Merkez Bankamızın bir numaralı hedefi fiyat istikarını sağlamak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kredi maliye para politikaları, Merkez Bankası'nın faiz ve döviz kuru politikaları hep bu amaca yöneliktir.
FAHİŞ FİYATLAR MÜCADELE HANGİ AŞAMADA?
Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenen görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır. Bu şekilde enflasyonu azdırmaya çalışan kötü niyetli veya stokçu vurguncu zihniyetli kişilere karşı mücadele etmektir. Biz bu denetimleri il ticaret müdürlükleri bünyesinde denetim elemanlarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Bakanlık teftiş kurulu başkanlığındaki denetçilerimiz üzerinden yapıyoruz ve elimizdeki yetki ile sektörlere ve ürünlere yönelik yönetmelikler çıkarıyoruz ve bunların uygulanmasını sağlıyoruz.
KPSS İLE DENETÇİ ALIMI YAPILACAK
Bu anlamda Cumhurbaşkanımızdan aldığımız izinle çok yakında birkaç haftalık süre zarfında ÖSYM üzerinden KPPS ile bin 500 memur alımını gerçekleştireceğiz. Ve onları denetçi olarak hızlıca eğitip piyasaya denetimlere görevlendireceğiz.
Oto fiyatlarının çok fahiş süreçlere çıktığı sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Aldığımız denetim tedbirleri ve çıkardığımız yönetmeliklerle denetimler sonucu yanlış işlere bulaşanlara kestiğimiz cezalarla bu sektörde çok büyük ölçüde normalleşmeyi sağladıktan sonra aynı şekilde emlak sektöründe de benzeri uygulamalara girdik. Köpüğün kalkmasını sağladık.
Parekende sektörü ile gıda market gruplarıyla görüşmeler yaptık ve onlara dedik ki siz de fiyat indirimleri kampanyası başlatın.
HİZMET SEKTÖRÜNE İNDİRİM ÇAĞRISI
O sektöre de çağrıda bulunuyorum. Onların da fiyat indirme kapmayasına katılmasını bekliyoruz.
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