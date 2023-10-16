Faik Öztrak’tan kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı konusunu geçiştirdi

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun gelen sonuçla birlikte Kasım ayında yapılacak olan Kurutay'da aday olmayacağı CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Bu soru bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. ATV tarafından Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul Kongresi'nin ardından bazı illeri de "değişimcilere" kaptırdı. Bu sonuçların ardından Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa aday olmayacağı yorumları yapılıyor. Parti bu sonuçlara rağmen Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek mi?" sorusu yöneltildi.