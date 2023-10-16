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Faik Öztrak'tan kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı konusunu geçiştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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Faik Öztrak’tan kaçamak yanıt: Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı konusunu geçiştirdi

Seçimlerdeki hezimetin ardından CHP'de başlayan kaos ve iç savaşın yankıları bugünlere kadar uzandı. İstanbul'daki İl Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in Bay Kemal'in Canpolat'ı karşısında galip gelmesinin ardından CHP'de ateş körüklendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Kılıçdaroğlu aday olacak mı?" sorusuna verdiği kaçamak cevapla kafalarda soru işareti oluşturdu.

Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek çıkış yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı savaş verirken bomba bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN ADAYI BAY KEMAL'İN CANPOLAT'INA KARŞI KAZANDI

İstanbul'daki İl Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'a karşı kazandı.

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Çelik'i kamuoyu önünde tebrik etmemesi CHP Genel Başkanının sonuçtan memnun olmadığını gösterirken bomba bir iddia daha gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun gelen sonuçla birlikte Kasım ayında yapılacak olan Kurutay'da aday olmayacağı CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Bu soru bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. ATV tarafından Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul Kongresi'nin ardından bazı illeri de "değişimcilere" kaptırdı. Bu sonuçların ardından Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa aday olmayacağı yorumları yapılıyor. Parti bu sonuçlara rağmen Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek mi?" sorusu yöneltildi.

FAİK ÖZTRAK'TAN KAÇAK YANIT! "ADAY OLACAK" DİYEMEDİ

Faik Öztrak'ın söz konusu soruya verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi. Öyle ki Öztrak, "Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak" diyemedi.

Öztrak "CHP'de Genel Başkan Adayını da Genel Başkanı da Parti değil kurultay delegeleri belirler." ifadelerini kullandı.

CHP'de "Kapma kaptırma çalma çırpma" işlerinin olmayacağını savunan Öztrak, "Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur." iddiasında bulundu.

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