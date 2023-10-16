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Son dakika: Hamas duyurdu: İsrail Refah Sınır Kapısı'nı vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Son dakika: Hamas duyurdu: İsrail Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

Son dakika haberi... Gazzeli mazlumlar Refah Sınır Kapısı'ndan kendilerine gelecek yardımları bekliyordu. Ancak barışa İsrail tarafından bir kurşun daha atıldı. Hamas, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu.

SON DAKİKA: İsrail-Filistin savaşının 10. gününde dünyanın gözü önünde çok kritik gelişmeler yaşanıyor.

İSRAİL REFAH SINIR KAPISINI VURDU

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını bombaladı.

Mısır Merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalı, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı bombaladığı ana dair görüntüler yayımladı.

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, görüntülerde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girmek için bekleyen onlarca Filistinlinin yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

İSRAİL'DEN BARIŞA BİR KURŞUN DAHA

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de de vurmuştu.

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