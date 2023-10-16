Son dakika: Hamas duyurdu: İsrail Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, görüntülerde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girmek için bekleyen onlarca Filistinlinin yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

İSRAİL'DEN BARIŞA BİR KURŞUN DAHA

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.