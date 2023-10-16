İşgalci İsrail'den insanlık suçu! Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa alçak saldırı
İşgaci İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamının ardı arkası kesilmiyor. Filistin halkını kadın çocuk yaşlı demeden katleden İsrail, saldırılarında akılalmaz vahşeti yaşatıyor. Gazze halkına insani yardıma izin vermeyen ve bölgeyi boşaltmak için sivil halka zulmeden işgalci İsrail bir insanlık suçuna daha imza attı. İçinde çocuk ve yaralıların bulunduğu bir ambulans füzelerin hedefi oldu.
Filistin halkını kadın çocuk yaşlı demeden katleden İsrail, saldırılarında akılalmaz vahşeti yaşatıyor. Sivil yerleşimleri ve hastaneleri hedef aldığı bilinen İsrail'in çocukları da katlettiği belgelendi.
Gazze halkına insani yardıma izin vermeyen ve bölgeyi boşaltmak için sivil halka zulmeden işgalci İsrail bir insanlık suçuna daha imza attı. İçinde çocuk ve yaralıların bulunduğu bir ambulans füzelerin hedefi oldu.
İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'yi yerle bir eden, 3 bine yakın Filistinlinin ölüm fermanına imza atan İsrail, insanlık dışı saldırılarında durmak bilmiyor. Gazze'nin işgalini tamamlamak için Gazze halkını evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, ateşkes çağrılarını da yanıtsız bıraktı. Bölgeye gidecek insani yardımlara da engel olan İsrail sivil yerleşimleri vuruyor.
İŞGALCİ İSRAİL YARALI VE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU AMBULANSI HEDEF ALDI
Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı.
SİVİLLERİ TAŞIYAN AMBULANS, İSRAİL FÜZELERİNİN HEDEFİ OLDU
Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı. Saldırılarda yaranan sivilleri taşıyan ambulans, İsrail füzelerinin hedefi oldu.
23 AMBULANS KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı yapıp, "Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.
Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti. Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sağlık personeli ile ekipmanlara yönelik 17 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı aktarıldı.
Kızılaya ait 8 ambulansın saldırılarda hasar aldığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kızılay merkez binası ile acil operasyon odasının ağır hasar gördüğü ifade edildi.
Filistin Haber Ajansı WAFA'nın 14 Ekim'deki haberine göre Kızılay, "kurumun tesislerinin, ekiplerinin ve misyonlarının uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca tam koruma ve güvenliğinin sağlanması" çağrısında bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilgi Sarmal TYT deneme sonuçları Ekim 2023: Bilgi Sarmal Türkiye Geneli cevap anahtarı yayınlandı mı?
- Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor
- Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
- TL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanır 2023?
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1187 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı branşlar ve başvuru şartları!
- 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?
- Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!
- Optik illüzyon: Gizli atı 5 saniyede bulabilir misin?
- Tek tıkla binlerce liranızı alın! e-Devlet üzerinden birikiyor: Şahıs Ödemeleri, BES, Bankada Kalan Para