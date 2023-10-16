İşgalci İsrail’den insanlık suçu! Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa alçak saldırı

İŞGALCİ İSRAİL YARALI VE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU AMBULANSI HEDEF ALDI

Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı.

SİVİLLERİ TAŞIYAN AMBULANS, İSRAİL FÜZELERİNİN HEDEFİ OLDU

Hastaneleri dahi füzeyle vuran İsrail kuvvetleri bir savaş suçu daha işledi. Bölgeden gelen görüntülere göre İsrail kuvvetleri, içinde yaralı ve çocukların bulunduğu ambulansı hedef aldı. Saldırılarda yaranan sivilleri taşıyan ambulans, İsrail füzelerinin hedefi oldu.