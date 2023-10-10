İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara krizi! Görevden aldı mesajı verdi: Bazıları blöf yaptığımızı sanıyor ama...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını açıklarken, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara il başkanlarını “CHP ile seçim işbirliği” istedikleri için görevden aldı. Akşener bu kararı sonrası konuşan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ayrı adayın yanlış olacağını ve Mansur Yavaş'ın karşısına bir aday çıkarılmasını doğru bulmadığı ifade etti. Bu açıklamalarla gerilim yükselirken bir çıkış da İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, Köylüoğlu'nun açıklamalarına yönelik "Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil." ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle pişman olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamalarla Bay Kemal'i sert sözlerle eleştirdi.
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken, yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adayla seçime gireceklerini duyurdu.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
ZORLU DA MESAJI VERDİ
Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E: YAPMA ABLA
Akşener İstanbul ve Ankara konusunda rest çekse de özellikle Ekrem İmamoğlu ittifakın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Akşener'e mesaj gönderdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
AKŞENER NET TAVIR ORTAYA KOYDU
Diğer yandan İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara il başkanlarının "CHP ile seçim işbirliği" istedikleri için görevden alınması, partinin seçime kendi adaylarıyla gitmekte kararlı olduğunu ortaya koydu.
KAVUNCU: BAZILARI BLÖF YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR AMA...
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu partisinin kararının doğru bulmadığı söylerken İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a karşı bir aday çıkarmasını doğru bulmadığını ifade etti.
Bu gelişme sonrası İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, Köylüoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini CHP yandaşı Sözcü'de anlattı
Kavuncu yaptığı açıklamada "İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil." ifadelerini kullandı.
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