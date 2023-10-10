İYİ Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! Görevden aldı mesajı verdi: Bazıları blöf yaptığımızı sanıyor ama...

KAVUNCU: BAZILARI BLÖF YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR AMA...

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu partisinin kararının doğru bulmadığı söylerken İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a karşı bir aday çıkarmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Bu gelişme sonrası İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, Köylüoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini CHP yandaşı Sözcü'de anlattı

Kavuncu yaptığı açıklamada "İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil." ifadelerini kullandı.