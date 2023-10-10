10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara krizi! Görevden aldı mesajı verdi: Bazıları blöf yaptığımızı sanıyor ama...

İYİ Parti'de İstanbul ve Ankara krizi! Görevden aldı mesajı verdi: Bazıları blöf yaptığımızı sanıyor ama...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
ABONE OL
İYİ Parti’de İstanbul ve Ankara krizi! Görevden aldı mesajı verdi: Bazıları blöf yaptığımızı sanıyor ama...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını açıklarken, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara il başkanlarını “CHP ile seçim işbirliği” istedikleri için görevden aldı. Akşener bu kararı sonrası konuşan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ayrı adayın yanlış olacağını ve Mansur Yavaş'ın karşısına bir aday çıkarılmasını doğru bulmadığı ifade etti. Bu açıklamalarla gerilim yükselirken bir çıkış da İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, Köylüoğlu'nun açıklamalarına yönelik "Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil." ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle pişman olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamalarla Bay Kemal'i sert sözlerle eleştirdi.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenik düştüğünü ifade ederken, yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adayla seçime gireceklerini duyurdu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ...

Partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını söyleyen Akşener, İstanbul ve Ankara'da da İmamoğlu ile Yavaş'ın üstünü çizdiklerini ima etti.

"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.

ZORLU DA MESAJI VERDİ

Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.

"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E: YAPMA ABLA

Akşener İstanbul ve Ankara konusunda rest çekse de özellikle Ekrem İmamoğlu ittifakın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Akşener'e mesaj gönderdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

AKŞENER NET TAVIR ORTAYA KOYDU

Diğer yandan İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara il başkanlarının "CHP ile seçim işbirliği" istedikleri için görevden alınması, partinin seçime kendi adaylarıyla gitmekte kararlı olduğunu ortaya koydu.

KAVUNCU: BAZILARI BLÖF YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR AMA...

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu partisinin kararının doğru bulmadığı söylerken İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a karşı bir aday çıkarmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Bu gelişme sonrası İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, Köylüoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini CHP yandaşı Sözcü'de anlattı

Kavuncu yaptığı açıklamada "İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil." ifadelerini kullandı.

AK Parti’de rota 31 Mart seçimleri
İYİ Parti’de Mansur Yavaş istifası!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA