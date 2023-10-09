AK Parti’de rota 31 Mart seçimleri! Tüm seçimler tek tek incelendi! 1950’den bu yana...

KOÇBAŞLAR BELİRLENECEK

MHP ile ortak aday çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Heyette AK Parti'den Seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den ise Sadir Durmaz ile Feti Yıldız bulunacak.

Edirne'den Kars'a tüm belediyeler için kazanacak adaylar tek tek belirlenecek. Belde ilçe büyük ve merkez ilçeler için özel ekip kurulacak. AK Parti ve MHP'de kurulacak özel komisyon ekibi güçlü adayların isimlerini liderlere sunacak Bahçeli'nin deyimiyle 'Koçbaşlar' belirlenecek.