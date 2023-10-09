AK Parti'de rota 31 Mart seçimleri! Tüm seçimler tek tek incelendi! 1950'den bu yana...
Önceki gün düzenlenen kongreyle birlikte AK Parti''de yerle seçim startı verilirken, Başkan Erdoğan yeni ekibiyle rotasını belirledi. Başkan Erdoğan tüm Türkiye'yi AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle buluşturma talimatı verirken 'çalınmadık kapı, girilmedik gönül aranmadık tek bir vatandaş bırakmayalım' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan şölen havasına gerçekleştirdiği kongre ile birlikte istikrar ve denge mesajı ile takımında değişikliğe imza attı. Çiçeği burnunda ekibiyle parti genel merkezinde tanışma ve değerlenme toplantısı düzenleyen Erdoğan, 3 er dakikada kendilerini tanıtan MKYK üyeleri arasından yeni A Takımını da belirleyerek ilan etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Başkan Erdoğan ekibinin ilk görevlerinin yerel seçim olduğunu vurguladı. Erdoğan kurmaylarına, " Türkiye'yi, bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle daha güçlü belediyecilik hizmetiyle buluşturmak üzere çalışmalara başlayın" dedi.
ÇALIŞMA GRUPLARI HAZIRLANIYOR
AK Parti yeni MKYK'nın öncelikli mesaisi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.
Partinin Seçim İşleri Başkanlığı'nca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili parti kurmaylarına sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.
KOÇBAŞLAR BELİRLENECEK
MHP ile ortak aday çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Heyette AK Parti'den Seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den ise Sadir Durmaz ile Feti Yıldız bulunacak.
Edirne'den Kars'a tüm belediyeler için kazanacak adaylar tek tek belirlenecek. Belde ilçe büyük ve merkez ilçeler için özel ekip kurulacak. AK Parti ve MHP'de kurulacak özel komisyon ekibi güçlü adayların isimlerini liderlere sunacak Bahçeli'nin deyimiyle 'Koçbaşlar' belirlenecek.
AK PARTİ'DE DİJİTAL DEVRİM
Seçime hazırlık süreci ve seçim sonuçlarında dijital sistemin imkanlarını etkin kullanmaya dönük çalışan parti, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin hemen ardından 30 Mayıs'ta "Dijital Sistemler Toplantısı" yaptı.
AK Parti, daha önce olduğu gibi seçim sonuçlarının hızlı alınması ile kayıp ve kaçakların önlenmesinde bu sistemi kullanacak. Parti, aday müracaatlarını online alacak, temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanacak. Böylelikle tonlarca kağıt israfı da önlenecek.
ANALİZLER TAMAM
Mayıs seçimlerinin ardından yeni bir zafere hazırlanan AK Parti'de seçim çalışmaları esasen 28 Mayıs gecesinde başladı. Kapsamlı bir değerlendirme ile seçim sonuçlarını analiz eden parti, 1950'den 2023'e kadar tüm seçim sonuçlarını tek tek inceledi. Oy kaybının sebepleri araştırıldı ve Erdoğan'a sunuldu.
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