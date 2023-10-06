6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi?
6-8 Ekim olaylarının üstünden 9 yıl geçti. Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir anlattı.
Tarihler 6 Ekim 2014'ü gösterdiğinde Kurban Bayramı'nın 3. günüydü. Selahattin Demirtaş'ın başkanlığında toplanan HDP Genel Merkezi'nden bir çağrı yapıldı ve bundan sonra terör yandaşları sokağa indi ve birçok ilimizde olaylar çıktı.
Yaşanan olaylarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Yasin Börü ve arkadaşları da olayların yaşandığı zaman kurban eti dağıtıyordu. PKK yandaşları Yasin Börü ve arkadaşları katletti. Aradan 9 yıl geçti ama acılar hala taze. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu olan Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir önemli değerlendirmelerde bulundu.
İbrahim Gökdemir'in öne çıkan sözleri:
"9 yıl önce Diyarbakır başta olma üzere onlarca ilde yüzlerce ilçede anlatılamayacak bir katliam meydana geldi. O katliamın acısı hala dinmedi. Gözyaşları hala akmaya devam ediyor. Tarih boyunca Diyarbakır'da yaşanılmamış büyük bir katliam yaşandı. Amerika'nın direktifiyle devletin içerisindeki FETÖ başta olmak üzere emniyet gruplarının büyük bir ihaneti vardı. Emniyet'in içindeki hain yapılar ihanet ettiler.
Selahattin Demirtaş masum insanları, camileri ve medreseleri aynı zamanda İslami kesimi o zaman hedef gösterdi. Adeta bir savaş çığırtkanlığı yaptı. O dönemde adete bir iş savaş çağrısı yaptı. Bundan sonra büyük bir katliam yaşandı ve kan ile gözyaşı durmadı. Sokaklarımızda kan aktı ve halkımız bu acıyı hiçbir zaman unutmadı. Bizler Yasin Börü ve arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacağız.
Kürtlerin tarihinde görülmemiş bir ihanet yaşandı. Müslüman halkı hedef aldılar, Kur'an kurslarını ve camileri yaktılar. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile o vampir sürüleri sokaklar inip insanları öldürdüler. Eğer ki onlar hedeflerine ulaşsalardı Diyarbakır belki de Halep'e Musul'a dönüşecekti. Onların hain çağrısından sonra halkımız uyandı ve birlik ve beraberlik gösterdi. Biz de bu katliamı lanetliyoruz.
HDP bu çağrıyı yaparken özellikle dindar kesimleri kendine hedef seçti. Müslümanları DEAŞ'çı olarak göstermeye kalktılar. Müslüman kesim, seküler yapı olan HDP için her zaman hedeftir. HDP/PKK'nın bu bölgedeki en büyük amacı dindar, devletiyle milletiyle barışık olan insanları ortadan kaldırmak.
Ellerine saz verip melek gibi gösterilmeye çalışılan bu kesimin gerçek yüzü ortaya çıktı. Melek değil şeytan olduğunu insanlar gördü. Demirtaş ve arkadaşlarının gereken cezayı almasını Yargı'dan temenni ediyoruz. Yasin Börü masumdu ve çocuktu. Biz onun isminin yaşamasını istiyoruz. Biz onun isminin Diyarbakır'da okullarda, sokaklarda ve caddeler yaşatılmasını istiyoruz."
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