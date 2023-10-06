6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi?

Selahattin Demirtaş masum insanları, camileri ve medreseleri aynı zamanda İslami kesimi o zaman hedef gösterdi. Adeta bir savaş çığırtkanlığı yaptı. O dönemde adete bir iş savaş çağrısı yaptı. Bundan sonra büyük bir katliam yaşandı ve kan ile gözyaşı durmadı. Sokaklarımızda kan aktı ve halkımız bu acıyı hiçbir zaman unutmadı. Bizler Yasin Börü ve arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacağız.