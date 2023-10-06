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Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de! 5 gün boyunca idrarını içip hayatta kaldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de! 5 gün boyunca idrarını içip hayatta kaldı

İstanbul Sarıyer'de çeşmeden su doldurmak isteyen Remzi Geyik üç metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı. 5 günün ardından kurtarılan Remzi amca yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

Olay 1 Ekim'de İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 5 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Remzi amca Garipçe Köyü'ne su doldurmak için gitti. Ancak ayağa kaydı ve 3 metre aşağıya düştü. 5 gün boyunca orada tek başına kaldı ve gelen giden kurtaran olmadı. A Haber ekipleri de Remzi amcaya hem geçmiş olsuna gitti hem de sorularını yöneltti.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Remzi Geyik yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Remzi amca, "Bilmiyorum nasıl olduğunu, anlamadım. Yemek yiyemedim ondan sonra işte o idrar beni tok tuttu." dedi.

Remzi Geyik, "31 yıldır ben oralara gidiyorum. Orada oturuyorum. Geziyoruz, suyumu içiyorum, suyumu köyün içinde de daha güzel çeşme var oradan dolduruyorum. Sarıyer, Karadeniz toprağı cam gibidir. Bizim memleketin çamuru gibi değil, ayağım batsın. Ben nasıl gittim oraya artık gözüm mü karardı, tansiyonum mu düştü, ayağım mı kaydı ben anlamadım kendimi yerde buldum işte." dedi.

"DOYA DOYA YILDIZLARI SEYRETTİM"

Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen remzi geyik, yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi. Remzi amca, "5 gün kaldım orada doya doya yıldızları seyrettim." ifadelerini kullandı.

5 günün ardından bölgeye giden zıpkıncılar yerde yatan Remzi amcayı fark etti ve durumu ekiplere bildirdi. O anları anlatan Remzi amca, "2 tane zıpkıncı çocuk geldi. Sabah saatlerinde geldiler. Tam benim yanımda durdular. 'Ne yapıyorsun burada? Ağabey merhaba kolay gelsin.' dediler. Bende, 'Ne kolay dedim ya 5 gündür buradayım. Neredesiniz?' dedim. Ekipleri aradılar. Ambulans geldi. Mezarlığın oraya o yolu bulamıyor. Tekrar yukarı çıktı. Onlar aldı geldi. O ambulansçılar helikopter çağırdılar geldi adam." şeklinde konuştu.

NASIL HAYATTA KALDI?

Remzi geyik, ekiplerin geniş kapsamlı çalışmasıyla kurtarıldı. Peki, 5 gün boyunca hayatta kalmayı nasıl başardı? Remzi amca "Bir tane soğanın vardı, 3 tane salatalık vardı. Bir buçuk kepek ekmeği vardı. Bembeyaz olmuşlar attım onları ve kuşlara verdim. Tükürük bezlerim olmadığı için yediğimi ağzımdan çıkarıyorum. Ondan sonra işte o idrar beni tok tuttu." dedi.

Hastanede tedavi altına alınan Remzi Geyik'in sağlık durumu iyi. Ancak bir böbreğini kaybetme riski var. Remzi amca, "Bayağı serum taktılar. Bana demin bir iç hastalıkları doktoru geldi. Böbreklerim zedelenmiş. Ben susuz kaldığım için oldu. Bir tanesini bari kurtaralım dedim. Bir tane gitsin." diye konuştu.

Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de! TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU REMZİ AMCA A HABER'DE!
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