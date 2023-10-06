Türkiye’nin konuştuğu Remzi amca A Haber’de! 5 gün boyunca idrarını içip hayatta kaldı

Remzi Geyik, "31 yıldır ben oralara gidiyorum. Orada oturuyorum. Geziyoruz, suyumu içiyorum, suyumu köyün içinde de daha güzel çeşme var oradan dolduruyorum. Sarıyer, Karadeniz toprağı cam gibidir. Bizim memleketin çamuru gibi değil, ayağım batsın. Ben nasıl gittim oraya artık gözüm mü karardı, tansiyonum mu düştü, ayağım mı kaydı ben anlamadım kendimi yerde buldum işte." dedi.