Akşener'in ters köşe yapacak gizli planı! Hepsini belediye başkan adayı yaparak "Hodri meydan" diyecek! Esas rest Bay Kemal'e değil...

"BOYUM KAÇMIŞ GÖRECEĞİZ"

Dün Eskişehir'de yaptığı konuşmada da yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla gireceklerinin altını bir kez daha çizen Akşener "Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.