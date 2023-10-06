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Akşener'in ters köşe yapacak gizli planı! Hepsini belediye başkan adayı yaparak "Hodri meydan" diyecek! Esas rest Bay Kemal'e değil...

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Akşener’in ters köşe yapacak gizli planı! Hepsini belediye başkan adayı yaparak Hodri meydan diyecek! Esas rest Bay Kemal’e değil...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını her gittiği toplantıda yinelerken kulislerde de çok sayıda iddia gündemde. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin köşeyazısında bu konuyu ele alırken Akşener'in planını paylaştı. Akşener'in yerel seçimler için aslında Kılıçdaroğlu'na değil partisi içindeki muhaliflere rest çektiğini söyleyen Şahin "Göreceksiniz kendisine CHP ile ittifak üzerinden sorun çıkaran kim varsa hepsini belediye başkanı adayı yapacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerden önce ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mağlubiyet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi.

HER İLDE AYRI ADAY RESTİ

Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlayan Akşener, yerel seçimlerde de her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HEDEF TAHTASINDA

Bay Kemal'in karşısına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak çıkmaya cesaret edemeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef alan Meral Akşener "Keşke herkes, bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Ama maalesef olamadılar. Onlar adına da özür dilerim" sözleriyle ikiliyi hedef gösterdi.

"BOYUM KAÇMIŞ GÖRECEĞİZ"

Dün Eskişehir'de yaptığı konuşmada da yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla gireceklerinin altını bir kez daha çizen Akşener "Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE CHP'YE GÖNDERMELİ ADAY TANITIMI

İzmir'de Ümit Özlale'yi aday gösteren Akşener Özlale'nin adaylığını açıkladığı esnada "İzmir'i kokudan kurtaracak" derken CHP'li Tunç Soyer'e de göndermede bulunmuştu.

KULİSLER KARIŞIK

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yerel seçimlerde gerçekten her ilde ayrı aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olurken konuya ilişkin farklı kulisler de gündemde yer alıyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin köşeyazısında bu konuyu ele alırken Akşener'in planını paylaştı.

"KENDİ ADAMLARINA REST ÇEKİYOR"

Akşener'in CHP'ye çektiği restlere vurgu yapan Şahin aslında bu restlerin CHP'ye çekilmediğini belirtirken yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP ile ittifakı bitirelim, yerel seçime kendi adaylarımızla girelim" baskısıyla her fırsatta karşısına dikilen kendi adamlarına "Hodri meydan" diyor aslında.

"HEPSİNİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYI YAPACAK"

Göreceksiniz kendisine CHP ile ittifak üzerinden sorun çıkaran kim varsa hepsini belediye başkanı adayı yapacak. Büyük resmi gören bazı vekiller şimdiden yan çizmeye başladı bile. Ama köprüden önceki son çıkış çoktan geçildi.

"BİAT DIŞINDA SEÇENEK BIRAKMAYACAK"

İyi Parti'nin tek başına seçim alacağı büyükşehir, hatta il belediyesi yok. Sahada boyunun ölçüsünü alıp kös kös TBMM'ye dönecek vekillerin Akşener'e biat dışında bir seçenekleri olmayacak.

İSTANBUL İÇİN SADETTİN SARAN'A TEKLİF

Yani yerel seçimi bir nevi mıntıka temizliği gibi değerlendirecek İyi Parti lideri…

Not: İyi Parti İstanbul'da Sadettin Saran'a adaylık teklifinde bulundu. Ama olumlu bir cevap alamadı. Ankara'da ise Mansur Yavaş krizi yaşanıyor. İyi Parti Yavaş'ın karşısına aday çıkarırsa Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa edebilir.

Akşener Eskişehir adayını da açıkladı!

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