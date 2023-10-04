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Türkiye’nin şaşkınlıkla izlediği 11 yaşındaki Muhammet A Haber’e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Türkiye’nin şaşkınlıkla izlediği 11 yaşındaki Muhammet A Haber’e konuştu

İstanbul'da bir öğrenciye çarptıktan sonra aracından hızla inen sürücünün dalgınlığı faciayla sonuçlanıyordu. Kayan otomobile son anda atlayarak el frenini çeken 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, olay anını A Haber'e anlattı.

Sürücünün ihmalini fark etti facianın önüne geçti. Okuldan çıkan 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, arkadaşlarıyla birlikte eve doğru gidiyordu.

O sırada ters yönden gelen bir otomobil çocuklardan birine çarptı. Çocuğun ayağı ezildi. Sürücü telaşla araçtan inip çocuğa bakmaya gitti. O sırada el frenini çekmeyi unuttu ve araç hareket etmeye başladı.

O sırada küçük kahraman Muhammet Yusuf Gürkan arabaya atladı ve bir anda el frenini çekti. Olası başka bir faciayı önledi.

Kayan otomobile son anda atlayarak el frenini çeken 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Muhammet Yusuf Gürkan, "Okuldan çıktık eve doğru gidiyorduk. Karşıdan karşıya geçerken arkadan araba gelip arkadaşıma çarptı. Arabanın içine baktım kimse yoktu. Arkada bir kadın ile çocuğu vardı. O sırada insanlık görevimi yaptık ve el frenin çektim" dedi.

Aracın çarptığı öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhammet Yusuf Gürkan'ın ailesi onun bu örnek davranışından oldukça gururluydu. Daha büyük bir kazayı önlediği için aile çocukları adına mutlu olduklarını söylediler.

Türkiye şaşkınlıkla izledi! A Haber’e konuştu TÜRKİYE ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ! A HABER'E KONUŞTU
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