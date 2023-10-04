Türkiye’nin şaşkınlıkla izlediği 11 yaşındaki Muhammet A Haber’e konuştu

Kayan otomobile son anda atlayarak el frenini çeken 11 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Muhammet Yusuf Gürkan, "Okuldan çıktık eve doğru gidiyorduk. Karşıdan karşıya geçerken arkadan araba gelip arkadaşıma çarptı. Arabanın içine baktım kimse yoktu. Arkada bir kadın ile çocuğu vardı. O sırada insanlık görevimi yaptık ve el frenin çektim" dedi.