Diri fay haritası güncellendi! 8.0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Şükrü Ersoy iki şehri işaret etti...
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından diri fay haritası güncellenirken, A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, haritayı yorumlarken 8.0 büyüklüğünde deprem olabilme potansiyeli olan alanı işaret etti. Ersoy ayrıca iki şere dikkat çekti. İşte detaylar...
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı.
Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.
MTA'nın güncellenen haritasının ardından A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu.
HER ÇİZGİ 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ TAŞIYOR
Burada görülen her çizgi 5.5'ten büyük bir deprem oluşturma potansiyeline sahip. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından harita yenilendi.
TÜRKİYE'NİN HER YERİ DEPREM BÖLGESİ
1992'de hazırlandı ve 2012'de bitirilmişti ama sürekli güncelleniyor. Çok stratejik bir kurum ve değerli insanlar yetişmiştir burada. Türkiye'nin depremden etkilenmeyecek hiçbir yeri yok. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi.
BÜYÜK DEPREMLERE GEBE BİR SÜRÜ FAY VAR
Türkiye'nin deprem tehlikesi giderek artıyor. Büyük depremlere gebe bir sürü fayımız var. Bunlardan bir tanesi de Marmara bölgesi.
8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURABİLİR
Kuzey Anadolu fayından kaynaklı bir deprem tehlikesi var. 8.0 büyüklüğüne kadar bir deprem oluşturabilir bu fay.
2 ŞEHRİ İŞARET ETTİ
1999 depremlerinin olduğu Kocaeli ve Düzce zonu uzun yıllar bir deprem oluşturmaz. Gelecekte beklediğimiz Marmara Depremi, İzmit Körfezi'yle Tekirdağ açıklarında bir bölgede oluşabilir.
ÇANAKKALE VE MUĞLA...
Güney Marmara'da da deniz içinde de faylar var. Buralarda da büyük depremler olabilir. Yeni faylar ortaya çıkıyor. Çanakkale ile Muğla arasında uzun yıllardır deprem yok. Burada da hazırlıklı olmak gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba Yasa müjdesi tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Taşerona kadro, ikramiye, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik...
- ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! (ÖTV'siz) Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart nasıl alınır, başvurular başladı mı? gsb.gov.tr
- MANCHESTER UNITED-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 3 Ekim 2023 Manchester United-Galatasaray maçı canlı izle!
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?
- Vergisiz telefon açıköğretimde geçerli mi 2023? AÖF öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alabilir mi?
- Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Okullarda ara tatil tarihi belli oldu mu?
- İbn-i Sina'dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...
- Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın
- Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...
- Burası ne Afrika ne Amazon! Canavar 500 yıl sonra o ilimizde uyandı!
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?