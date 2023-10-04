Diri fay haritası güncellendi! 8.0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Şükrü Ersoy iki şehri işaret etti...

HER ÇİZGİ 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ TAŞIYOR

Burada görülen her çizgi 5.5'ten büyük bir deprem oluşturma potansiyeline sahip. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından harita yenilendi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİ DEPREM BÖLGESİ

1992'de hazırlandı ve 2012'de bitirilmişti ama sürekli güncelleniyor. Çok stratejik bir kurum ve değerli insanlar yetişmiştir burada. Türkiye'nin depremden etkilenmeyecek hiçbir yeri yok. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi.