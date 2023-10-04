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Diri fay haritası güncellendi! 8.0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Şükrü Ersoy iki şehri işaret etti...

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Diri fay haritası güncellendi! 8.0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Şükrü Ersoy iki şehri işaret etti...

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından diri fay haritası güncellenirken, A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, haritayı yorumlarken 8.0 büyüklüğünde deprem olabilme potansiyeli olan alanı işaret etti. Ersoy ayrıca iki şere dikkat çekti. İşte detaylar...

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı.

Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.

MTA'nın güncellenen haritasının ardından A Haber ekranlarına konuk olan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

HER ÇİZGİ 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ TAŞIYOR

Burada görülen her çizgi 5.5'ten büyük bir deprem oluşturma potansiyeline sahip. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından harita yenilendi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİ DEPREM BÖLGESİ

1992'de hazırlandı ve 2012'de bitirilmişti ama sürekli güncelleniyor. Çok stratejik bir kurum ve değerli insanlar yetişmiştir burada. Türkiye'nin depremden etkilenmeyecek hiçbir yeri yok. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi.

BÜYÜK DEPREMLERE GEBE BİR SÜRÜ FAY VAR

Türkiye'nin deprem tehlikesi giderek artıyor. Büyük depremlere gebe bir sürü fayımız var. Bunlardan bir tanesi de Marmara bölgesi.

8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURABİLİR

Kuzey Anadolu fayından kaynaklı bir deprem tehlikesi var. 8.0 büyüklüğüne kadar bir deprem oluşturabilir bu fay.

2 ŞEHRİ İŞARET ETTİ

1999 depremlerinin olduğu Kocaeli ve Düzce zonu uzun yıllar bir deprem oluşturmaz. Gelecekte beklediğimiz Marmara Depremi, İzmit Körfezi'yle Tekirdağ açıklarında bir bölgede oluşabilir.

ÇANAKKALE VE MUĞLA...

Güney Marmara'da da deniz içinde de faylar var. Buralarda da büyük depremler olabilir. Yeni faylar ortaya çıkıyor. Çanakkale ile Muğla arasında uzun yıllardır deprem yok. Burada da hazırlıklı olmak gerekir.

Diri fay haritası güncellendi! İki şehir... DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENDİ! İKİ ŞEHİR...

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