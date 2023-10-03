Türkiye'nin konuştuğu Efe Beycan A Haber'de! 'Zebani Efe' Müslüman oldu umrede hissettiklerini anlattı
Sosyal medyada yayılan görüntülerde 'Zebani' olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla viral olan 18 yaşındaki Efe Beycan şehadet getirerek Müslüman olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu Efe umre dönüşü ilk kez A Haber'e konuştu.
Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve cehennem yaşının 456 olduğunu belirten 'Zebani Efe' Müslüman olup umreye gitti.
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Efe, umre dönüşü ilk kez A Haber'e konuştu.
"ŞEYTANA TAPIYORDUM"
Kendisini daha önce şeytana tapan bir sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Efe Beycan, "'Zebani' olarak tanınıyorum. Yıllardır içerik üretiyorum. 1 aydır arayış içindeydim. Müslüman oldum. İslam'ı seçtim. Umreye gittim. İbadetimi yaptım. Şu an Türkiye'deyim. 3 yıllık bir satanist geçmişim oldu. Şeytana tapıyordum. Kendimi öyle hissediyordum. Psikolojik sıkıntılarım vardı. Muhammet ağabey ile tanıştım. Sürekli telefonla irtibat halindeydim. Sürekli İslam hakkında konuşuyorduk, başkaları ile de konuşuyordum aynı zamanda. İslam'ı şükür onlardan öğrendim. Onlar bana söz verdi 'Müslüman ol seni Kabe'ye götüreceğiz' diye. Çok mutlu oldum. Sonra Kabe'ye götürdüler beni. Kabe'yi gördüm, ibadet ettim, Medine'yi gördüm. Şu anda düşüncelerim tamamen değişti. İslam hakkında bir tane bile şüphe yok aklımda." dedi.
NAMAZ YİNE KURTARDI BENİ
Kabe-i Şerif'te yaşadığı 'dövme' anısını da anlatan Beycan, "Abdestimi aldım, namaz kılmaya gidiyordum. Medine'de bir asker beni durdurdu kolumdan çekti. Ne yapıyorsun? dedim. Elimi açtı dövmelerime bakıyor bana Müslüman mısın? diye sordu. Ben de yeni Müslüman oldum dedim. O da Müslüman olmadığımı düşündü. Az daha karakola gidiyorduk. Baktı 'Tamam Müslüman'sın' dedi. Namazımı kıldım direkt, kurtuldum. Namaz yine kurtardı beni. Böyle bir hikayemiz oldu." ifadelerini kullandı.
"DIŞ GÖRÜNÜŞÜMÜ DEĞİŞTİRİRKEN ZORLANDIM"
"Dış görüşünümü değiştirirken çok zorluk yaşadım." diyen Efe sözlerine "Küpelerimi çıkardım, piercinglerimi çıkardım. Yıllardır saçlarım pembeydi, saçlarımı boyadım. Başka yeni bir insana dönüştüm. Yeni bir sayfa açmış gibi oldum. İslam'ı seçtim. Doğru yolu seçtim. Allah rızkımı her daim verir diye düşündüm." diye devam etti.
KENDİ TABİRİYLE "DAVASI BOŞ" OLANLARA DA BÖYLE SESLENDİ
Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Efe yaşıtları ve kendinden küçüklere böyle seslendi: Ben de boş bir davadaydım. Onların inandığı davalar da boş. Çoğu ergenlikten özentilikten oluyor. Ben de bunları zamanında yaşadım. Umranım hepsi doğru yolu bulur.
KABE'Yİ GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIM
Hayatında ilk kez Kabe'yi gören genç "Kafamı bir kaldırdım heyecandan 3 adım geriye gittim. Yüzümde oluk oluk terler boşalıyor. Allah herkese nasip etsin çok güzel bir his. Mekke'de hurma dağıttım. İnsanları sevindirdim. Sevap işledim. Çok güzel bir şey." dedi.
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