Türkiye’nin konuştuğu Efe Beycan A Haber’de! ’Zebani Efe’ Müslüman oldu umrede hissettiklerini anlattı

"ŞEYTANA TAPIYORDUM"

Kendisini daha önce şeytana tapan bir sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Efe Beycan, "'Zebani' olarak tanınıyorum. Yıllardır içerik üretiyorum. 1 aydır arayış içindeydim. Müslüman oldum. İslam'ı seçtim. Umreye gittim. İbadetimi yaptım. Şu an Türkiye'deyim. 3 yıllık bir satanist geçmişim oldu. Şeytana tapıyordum. Kendimi öyle hissediyordum. Psikolojik sıkıntılarım vardı. Muhammet ağabey ile tanıştım. Sürekli telefonla irtibat halindeydim. Sürekli İslam hakkında konuşuyorduk, başkaları ile de konuşuyordum aynı zamanda. İslam'ı şükür onlardan öğrendim. Onlar bana söz verdi 'Müslüman ol seni Kabe'ye götüreceğiz' diye. Çok mutlu oldum. Sonra Kabe'ye götürdüler beni. Kabe'yi gördüm, ibadet ettim, Medine'yi gördüm. Şu anda düşüncelerim tamamen değişti. İslam hakkında bir tane bile şüphe yok aklımda." dedi.