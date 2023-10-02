Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber’de!
Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımını sağlayacak Zengezur Koridoru’nda son durum ne? Hyperloop konusunda Space X ile bir işbirliği gelecekte mümkün mü? Uzaydaki aktif uydu sayımız ve çalışmalar ne aşamada? Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'ye gelecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’nun konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu soruları cevaplıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı vergisiz telefon ve bilgisayar ile 10 GB ücretsiz internet konusunda paydaşlardan biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Bu konuda süreç nasıl işleyecek? Sadece örgün eğitimdeki öğrencileri mi kapsayacak? 10 GB internetten faydalanacak kişilerin yeni telefon alması gerekecek mi, yoksa üniversite öğrencisi olan herkese internet tanımlaması yapılacak mı?
Cumartesi günü Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya Es-Sudani ve Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es-Sadevi ile görüştünüz, dün de Birleşik Arap Emirlikleri Altyapı Bakanını ağırladınız. Irak Kalkınma Yolu projesi ile ilgili Başkan Erdoğan'ın "Türkiyesiz koridor olmaz" söylemi pekiştiriliyor. Bize kalkınma yolunu anlatır mısınız, şu anda ne aşamada? Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu ticaretimize ve vatandaşlarımıza ne gibi katkılar sunacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun öne çıkan sözleri:
Sayın Cumhurbaşkanımızla Nahçıvan ziyaretinde gerek liderler seviyesinde gerek bakanlar seviyesinde son durumu gözden geçirdik. Burası kesintisiz demiryolu ve karayolu sağlamış olacak Türkiye'den Bakü'ye kadar. Aynı zamanda Türk dünyasına hem de Pekin'e kadar uzanabilecek olan orta koridorun önemli güzergahlarından bir tanesi olmuş olacak. İran ile temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz.
Haritadan gösterecek olursak bu haritada normal kırmızı ile gözüken Bakü'den Ermenistan sınırına kadar olan kesimde çalışmalar devam ediyor. Yine bir Türk firma tarafından yapılıyor bu kırmızı olan bitmiş olan mavi olan devam eden orada.
YENİ HAT YAPILMASI GÜNDEMDE
Yine Zengezur Koridoru yaklaşık 43 kilometre. Görüşmeler devam ediyor. Onun devamında da Nahçıvan'dan bizim Dilucu sınır kapısına kadar olan kesimin bir mevcut hat var onun onarımı ve bir kısım 14 kilometre civarında da yeni hat yapılması var gündemde. Dilucu'ndan Kars'a kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bir kesimin de biz muhtemelen bu ay ihalesini yaparız ve orada çalışmalara başlarız. Kritik kesim Ermenistan sınırından geçen 43 kilometrelik Zengezur Koridoru. Burada Ermenistan tarafıyla da görüşülüyor. Oradan geçmesi bu işin doğru olanı. Ama olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı İran tarafından da bu koridorun hayata geçirilmesi söz konusu. İran tarafıyla da gerekli temasları sağlıyoruz. Hızlıca burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
KALKINMA YOLU PROJESİ
Bu yol Orta Koridor ile Güney Koridor arasında yer alıyor. Kalkınma Yolu Basra Körfezi'nde başlayıp oradaki limandan bizim Ovaköy sınırına kadar ulaşacak olan yaklaşık olarak bin 200 KM'lik bir demiryolu ve otoyol projesini konuşuyoruz. Basra Körfezi'ne gelen yüklerin demir yoluna aktarılmasıyla beraber bu koridordan Avrupa'nın bütün noktalarına Londra'ya kadar ulaşım sağlanmış olacak. Aynı şekilde hemen bizim doğumuzda olan Azerbaycan olsun, Ermenistan olsun Türk Cumhuriyetleri olsun oralara da alternatif olarak ulaşılmış olacak. Gerçekten tam bir kalkınma yolu olacak. G20'de açıklanan Hindistan üzerinden başlayıp Arap yarımadasından geçen koridora göre yaklaşık olarak 15 günlük süre avantajı olacak bir yoldur.
ÜCRETSİZ İNTERNET KİMLERİ KAPSAYACAK?
3,6 milyon öğrenciyi kapsayacak bir proje. Operatörlerle görüşmeler tamamlandı. proje hazır. Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar.
TÜRKİYE KART'IN ÖZELLİĞİ NE?
Ödeme sistemlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kartın ayrıca bir ücreti olmayacak. Ulaşımda farklı illlerde farklı kart ortadan kalkacak.
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