Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber’de!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun öne çıkan sözleri:

Sayın Cumhurbaşkanımızla Nahçıvan ziyaretinde gerek liderler seviyesinde gerek bakanlar seviyesinde son durumu gözden geçirdik. Burası kesintisiz demiryolu ve karayolu sağlamış olacak Türkiye'den Bakü'ye kadar. Aynı zamanda Türk dünyasına hem de Pekin'e kadar uzanabilecek olan orta koridorun önemli güzergahlarından bir tanesi olmuş olacak. İran ile temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz.

Haritadan gösterecek olursak bu haritada normal kırmızı ile gözüken Bakü'den Ermenistan sınırına kadar olan kesimde çalışmalar devam ediyor. Yine bir Türk firma tarafından yapılıyor bu kırmızı olan bitmiş olan mavi olan devam eden orada.

YENİ HAT YAPILMASI GÜNDEMDE

Yine Zengezur Koridoru yaklaşık 43 kilometre. Görüşmeler devam ediyor. Onun devamında da Nahçıvan'dan bizim Dilucu sınır kapısına kadar olan kesimin bir mevcut hat var onun onarımı ve bir kısım 14 kilometre civarında da yeni hat yapılması var gündemde. Dilucu'ndan Kars'a kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bir kesimin de biz muhtemelen bu ay ihalesini yaparız ve orada çalışmalara başlarız. Kritik kesim Ermenistan sınırından geçen 43 kilometrelik Zengezur Koridoru. Burada Ermenistan tarafıyla da görüşülüyor. Oradan geçmesi bu işin doğru olanı. Ama olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı İran tarafından da bu koridorun hayata geçirilmesi söz konusu. İran tarafıyla da gerekli temasları sağlıyoruz. Hızlıca burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Bu yol Orta Koridor ile Güney Koridor arasında yer alıyor. Kalkınma Yolu Basra Körfezi'nde başlayıp oradaki limandan bizim Ovaköy sınırına kadar ulaşacak olan yaklaşık olarak bin 200 KM'lik bir demiryolu ve otoyol projesini konuşuyoruz. Basra Körfezi'ne gelen yüklerin demir yoluna aktarılmasıyla beraber bu koridordan Avrupa'nın bütün noktalarına Londra'ya kadar ulaşım sağlanmış olacak. Aynı şekilde hemen bizim doğumuzda olan Azerbaycan olsun, Ermenistan olsun Türk Cumhuriyetleri olsun oralara da alternatif olarak ulaşılmış olacak. Gerçekten tam bir kalkınma yolu olacak. G20'de açıklanan Hindistan üzerinden başlayıp Arap yarımadasından geçen koridora göre yaklaşık olarak 15 günlük süre avantajı olacak bir yoldur.

ÜCRETSİZ İNTERNET KİMLERİ KAPSAYACAK?

3,6 milyon öğrenciyi kapsayacak bir proje. Operatörlerle görüşmeler tamamlandı. proje hazır. Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar.

TÜRKİYE KART'IN ÖZELLİĞİ NE?

Ödeme sistemlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kartın ayrıca bir ücreti olmayacak. Ulaşımda farklı illlerde farklı kart ortadan kalkacak.

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