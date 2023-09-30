30 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrette düzenleme nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl sonunda asgari ücrette yükü hafifletmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı, "Önceliğimiz vatandaşımızın refahını üst seviyeye çıkarmak" dedi. Peki asgari ücrette düzenleme nasıl olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.