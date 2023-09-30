Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrette düzenleme nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl sonunda asgari ücrette yükü hafifletmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı, "Önceliğimiz vatandaşımızın refahını üst seviyeye çıkarmak" dedi. Peki asgari ücrette düzenleme nasıl olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret nasıl belirlenecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.

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