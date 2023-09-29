Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret mesajı: Önemli bir gündemimiz var
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Yıl sonu asgari ücrette enflasyon yükünü azaltmak adına önemli bir gündemimiz var." şeklinde konuşurken "İçinde bulunduğumuz koşulların sabit gelirli çalışan için zor olduğunu biliyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.
Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.
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