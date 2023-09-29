Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt: TEKNOFEST'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta giden Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı kabul etmiş ve TEKNOFEST davetinde bulunmuştu. Bu yıl katılım sağlayamayan Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
MUSK GÖRÜŞMEYE OĞLU İLE BERABER GELDİ
Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etmiş, ve Musk görüşmeye oğluyla gelmişti.
GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 45 dakikalık bir görümşe yapan Elon Musk Türkevi'nden ayrılmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'A KİTABINI HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.
BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'I TEKNOFEST'E DAVET ETMİŞTİ!
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti." ifadeleri kullanıldı.
MUSK'TAN TEKNOFEST PAYLAŞIMI: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM!
SpaceX ve X CEO'su Elon Musk'tan, Başkan Erdoğan'ın Teknofest davetine videolu yanıt:
"Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
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