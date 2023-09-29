29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt: TEKNOFEST'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk'tan Başkan Erdoğan'a videolu yanıt: TEKNOFEST'e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
Elon Musk’tan Başkan Erdoğan’a videolu yanıt: TEKNOFEST’e katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta giden Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı kabul etmiş ve TEKNOFEST davetinde bulunmuştu. Bu yıl katılım sağlayamayan Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon MuskNew York'ta Türkevi'nde kabul etmişti.

MUSK GÖRÜŞMEYE OĞLU İLE BERABER GELDİ

Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etmiş, ve Musk görüşmeye oğluyla gelmişti.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 45 dakikalık bir görümşe yapan Elon Musk Türkevi'nden ayrılmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'A KİTABINI HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'I TEKNOFEST'E DAVET ETMİŞTİ!

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti." ifadeleri kullanıldı.

MUSK'TAN TEKNOFEST PAYLAŞIMI: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM!

SpaceX ve X CEO'su Elon Musk'tan, Başkan Erdoğan'ın Teknofest davetine videolu yanıt:

"Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Musk’tan Erdoğan’a: İlk düşüneceğimiz ülke olacak
Başkan Erdoğan’ın Musk görüşmesi dünya gündeminde!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA