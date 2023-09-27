Icardi durdurulamıyor: Ligde üst üste rekor! Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı
Galatasaray İstanbulspor’u deplasmanda mağlup etti. Galatasaray’a galibiyet golünü yıldız futbolcu Icardi getirdi. Mauro Icardi, Olimpiyat sahasında yaptığı şov ile yine ağları havalandırarak üst üste rekora imza attı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik adam Okan Buruk, Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı’dan gelen Icardi sorusunu yanıtladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.
AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI
Maç sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet sevincini paylaştı. Yıldız futbolcu Icardi'nin göz ardı edilemeyen başarısı Türk futbol tarihine damga vurdu.
Galatasaray deplasmanda Icardi'nin golüyle galibiyeti elde ederken Buruk, Ahaber.com.tr editörü Murak Akıncı'nın "13 maçtır üst üste gol atıyor performansını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu samimi ifadelerle şöyle yanıtladı:
Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu. Türkiye ligi için de çok önemli bir marka değeri oldu. Türkiye için bir idol oldu çocukların sevgilisi oldu. 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir insan oldu. Bence oyunculuğunun yanında, başarılarının yanında insanlığı ve enerjisiyle çok katkı sağladı Türk futboluna. Tabi ki attığı goller takımımıza verdiği katkı… Oynadığı mevki itibariyle tabi ki hep ondan gol bekliyoruz gole en yakın olan oyuncumuz, bu anlamda da üzerine düşeni gerçekten yapıyor.
"DİNLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Icadi'nin her maçta yer aldığını söyleyen Buruk, yıldız futbolcunun dinlendirmek istedikleri oyuncular arasında olduğunu da sözlerine ekledi.
Buruk, açıklamasının devamında "Bu sene de geç katıldı bize. Geldikten sonra çok kısa süre içerisinden oynatmaya başladık. Birçok maçta da yer alıyor. Oynayabildiği kadar da oynamak istiyor. Belki özellikle belli maçlarda skor aldıktan sonra onu da dinlendirmeyi düşünebileceğimiz oyuncularımızdan biri. Ama genel olarak performans olarak da hem takımı taşıyor hem de yaptığı gol katkısı asist katkısının yanında iyi de bir takım savunmasına katkı sağlıyor. O yüzden onunla olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerine yer verdi.
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