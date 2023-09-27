Icardi durdurulamıyor: Ligde üst üste rekor! Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu. Türkiye ligi için de çok önemli bir marka değeri oldu. Türkiye için bir idol oldu çocukların sevgilisi oldu. 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir insan oldu. Bence oyunculuğunun yanında, başarılarının yanında insanlığı ve enerjisiyle çok katkı sağladı Türk futboluna. Tabi ki attığı goller takımımıza verdiği katkı… Oynadığı mevki itibariyle tabi ki hep ondan gol bekliyoruz gole en yakın olan oyuncumuz, bu anlamda da üzerine düşeni gerçekten yapıyor.