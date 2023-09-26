Ümit Özlale'den Akşener'e istifa resti: Eğer adaylıktan çekilmem istenirse gereğini yaparım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'nın yanında tüm illerde tek aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından CHP ile İYİ Parti arasında İzmir gerilimi patlak verdi. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında demeç savaşları başlarken Soyer, Özlale'yi zayıf aday olmakla itham etti. Özlale katıldığı canlı yayında bu sözleri değerlendirirken kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Özlale ayrıca partisinin işbirliği için kendisinden adaylıktan çekilmeyi istemesi durumunda sadece adaylıktan çekilmeyeceğini ve gereğini yapacağını belirterek istifa edebileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 8'li koalisyonda CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimler konusunda gerginlik tavan yaptı.
HER İLDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR
Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Akşener, seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçladı. Akşener ayrıca yerel seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını da ifade etti.
CHP'YE SEÇİM KAZANDIRMAK İÇİN KURULMADIK
İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını vurguluyan Akşener, partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığının altını çizdi.
"İZMİR'İ KOKUDAN KURTARACAK"
Akşener'in bu açıklamaları sonrası İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi için Ümit Özlale'yi aday olarak duyururken Akşener "İzmir'i kokudan kurtaracak" sözleriyle CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e göndermede bulundu.
Bu açıklama sonrası iki parti arasında ipler İzmir konusunda gerilirken Tunç Soyer ile Ümit Özlale arasında demeç savaşları başladı.
"ÖZLALE ZAYIF BİR ADAY"
Birbirine sert sözlerle yüklenen ikili arasında yeni bir gerginlik daha yaşandı.
Soyer yaptığı açıklamada Ümit Özlale'nin zayıf bir aday olduğunu ifade ederken Akşener'in hamlesini pazarlık için yaptığını ima etti. Soyer "İzmir'de bir aday çıkarmak. Üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık, bir zemin olabilir diye düşünülmüştür." ifadelerini kullandı.
Ümit Özlale katıldığı canlı yayında Tunç Soyer'in sözlerine yanıt verdi.
"KAZANMA İHTİMALİM ÇOK YÜKSEK"
Kazanma ihtimalim çok yüksek. Burada kim kazanır bilmiyorum ama kaybeden İzmir olur. İzmir sokaklarını dolaştım ve daha iyi yönetilebileceğini düşündüm.
"İDDİALARIMIN ARKASINDAYIM"
İzmir'de taban çamuru sıyırma işlemlerinde sıkıntı var. Derelere kimyasal konuluyor. Ben iddialarımın arkasındayım.
PARTİSİNE DE REST ÇEKTİ: İŞBİRLİĞİ İSTERSENİZ İSTİFA EDERİM
İzmir'i hiçbir zaman İstanbul ve Ankara için pazarlık olarak görmedik. İzmir'e daha iyi hizmet etmek için yola çıktım. Bir işbirliği olursa ve çekilmem istenirse sadece adaylıktan çekilmem gerekeni yaparım.
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