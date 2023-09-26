Ümit Özlale’den Akşener’e istifa resti: Eğer adaylıktan çekilmem istenirse gereğini yaparım

"ÖZLALE ZAYIF BİR ADAY"

Birbirine sert sözlerle yüklenen ikili arasında yeni bir gerginlik daha yaşandı.

Soyer yaptığı açıklamada Ümit Özlale'nin zayıf bir aday olduğunu ifade ederken Akşener'in hamlesini pazarlık için yaptığını ima etti. Soyer "İzmir'de bir aday çıkarmak. Üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık, bir zemin olabilir diye düşünülmüştür." ifadelerini kullandı.