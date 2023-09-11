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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi: Bu kulüpte efsane olmak istiyorum

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi: Bu kulüpte efsane olmak istiyorum

Galatasaray taraftarının sevgilisi Arjantinli yıldız Mauro Icardi verdiği röportajda Türk futbolu ve Galatasaray'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Icardi, Türkiye'de rekabetçi olup başarılar kazanmak istediğini ifade ederken Galatasaray'ın efsanesi olmak istediğini de belirtti. Icardi ayrıca atıp unutamadığını golü de söyledi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmada önemli etken olan Mauro Icardi, UCL Magazine'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

"O GOLÜ UNUTAMIYORUM"

Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimkisi gol atmak. Bu bir sır değil. Geçtiğimiz gün 200 gole ulaştım. Her gol attığımda beni destekleyen taraftarlardan açıkçası çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde, 'Ne gol ama!' diyorsunuz.

"HER YIL 20 GOL BARAJINI AŞTIM"

Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyiydi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu.

"TARAFTARIN TUTKUSU DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum.

"GALATASARAY EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"

Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum! Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum.

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