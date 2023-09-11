Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi: Bu kulüpte efsane olmak istiyorum

"O GOLÜ UNUTAMIYORUM"

Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimkisi gol atmak. Bu bir sır değil. Geçtiğimiz gün 200 gole ulaştım. Her gol attığımda beni destekleyen taraftarlardan açıkçası çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde, 'Ne gol ama!' diyorsunuz.