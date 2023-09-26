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Lüper Lig’e damga vuran penaltı! İstanbulspor-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ve Icardi’nin penaltı şovu gündem oldu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Lüper Lig’e damga vuran penaltı! İstanbulspor-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu ve Icardi’nin penaltı şovu gündem oldu

Galatasaray yıldız futbolcusu Mauro Icardi, deplasmanda çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kerem Aktürkoğlu ile paslaşarak penaltı kullanan Icardi dünya spor tarihine geçti. Pozisyondan sonuç alamayan Icardi’nin bu hareketi Messi ve Suarez’i hatırlattı.

Galatasaray'ın erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olduğu Atatürk Olimpiyat stadından Icardi'den çok konuşulacak bir hareket geldi.

MESSI VE SUAREZ'E ÖZENDİLER

Maçın 37. dakikasında penaltı kazanan Sarı-Kırmızılılardan Kerem Aktürkoğlu topun başına geçti. Yeşil sahalarda ender görülen bir yöntemle pas olarak topu Icardi'ye teslim etti.

BOŞ KALEYE DIŞARI ATTI

Topun ağları bulması beklenirken Icardi pozisyondan sonuç alamadı.

Teknik adam Okan Buruk ise başarısız vuruş karşısında sinirlerine hakim olamadı.

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