İYİ Parti son ana kadar bekleyecek! İstanbul ve Ankara adayları için kulisler yangın yeri: Kılıçdaroğlu kapıyı çalacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler öncesi her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken CHP'ye de sert sözlerle yüklenmeye devam ediyor. Akşener'in İstanbul ve Ankara'da nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Gazeteci Abdulkadir Selvi yazdığı köşe yazısında Akşener'in olası stratejisini kaleme aldı. Selvi, Akşener'in İstanbul ve Ankara adayını en sona bırakacağını söylerken "Bu arada CHP’nin de kongresi tamamlanmış olacak. Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapmak için İYİ Parti’nin kapısını çalacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken Bay Kemal'i nefsine yenik düşmekle suçladı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ BASTIRIYOR
İmamoğlu ve Yavaş ikilisi her ne kadar Akşener'e destek vermesi konusunda sözlü baskı yapsa da İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
"CHP'YE SEÇİM KAZANDIRMAK İÇİN KURULMADIK"
Akşener daha önce yaptığı açıklamada partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını söylerken, İmamoğlu ve Yavaş ikilisini Cumhurbaşkanlığı'na aday olmadıkların için korkaklıkla suçlamıştı.
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki stratejisi de merak konusu oldu.
Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in stratejisine ilişkin detayları paylaştı.
İşte Selvi'nin köşe yazısında öne çıkanlar:
ESKİŞEHİR'DE MELİH AYDIN
MERAL Akşener viral enfeksiyon olmasaydı İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmiş olacaktı. İYİ Parti, Yılmaz Büyükerşen'in karşısına Melih Aydın'ı çıkaracak. Akşener, daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale'yi açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek veren Tunç Soyer'i açıklaması bekleniyor. İzmir'de en çok AK Parti'nin adayı merak ediliyor. AK Parti'nin adayı seçimi kimin kazanacağı kadar kimin kaybedeceğini belirlemede de etkili olacak.
Peki Meral Akşener neden adaylarını açıklamaya başladı? Akşener'in yakında İstanbul ve Ankara adaylarını açıklaması beklenir mi? Gerçi her ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. Hatta İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını açıklayacak kadar iddialı konuşmuştu.
AKŞENER'İN PLANI NE?
Meral Akşener her ilde aday çıkaracaklarını, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayınca bir geçmişte çok iddialı çıkışlar yapıp sonra tam tersini yaptığı için bir güven sorunu oluştu. Akşener ittifak yok der ama sonunda gider İstanbul ve Ankara için ittifak yapar denildi. Bunda Akşener'in bazı illerde işbirliği yapılabileceği yönündeki sözleri de etkili oldu.
Akşener bu algıyı kırmak ve kararlı olduğunu göstermek için belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.
İSTANBUL VE ANKARA...
İYİ Parti yöneticileri bu stratejiyi, "Çevreden merkeze doğru ilerleme" olarak izah ediyorlar. Çevre iller açıklanacak. Akşener'in ne kadar kararlı olduğu gösterilecek. Ama İstanbul ile Ankara en sona bırakılacak. Bu arada CHP'nin de kongresi tamamlanmış olacak. Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara'da işbirliği yapmak için İYİ Parti'nin kapısını çalacak.
Ancak bu kadar iddialı çıkıştan sonra CHP ile yeniden masaya oturulursa o zaman Akşener, inandırıcılığını tamamen yitirir. Sözüne güvenilmeyen bir lider damgasını yer.
Tansu Çiller'e en çok kaybettiren bu özelliğiydi. İkinci kadın lider olarak Akşener'in de aynı tuzağa düşmemesi gerekir.
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