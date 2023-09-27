İYİ Parti son ana kadar bekleyecek! İstanbul ve Ankara adayları için kulisler yangın yeri: Kılıçdaroğlu kapıyı çalacak

Peki Meral Akşener neden adaylarını açıklamaya başladı? Akşener'in yakında İstanbul ve Ankara adaylarını açıklaması beklenir mi? Gerçi her ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. Hatta İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını açıklayacak kadar iddialı konuşmuştu.

AKŞENER'İN PLANI NE?

Meral Akşener her ilde aday çıkaracaklarını, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayınca bir geçmişte çok iddialı çıkışlar yapıp sonra tam tersini yaptığı için bir güven sorunu oluştu. Akşener ittifak yok der ama sonunda gider İstanbul ve Ankara için ittifak yapar denildi. Bunda Akşener'in bazı illerde işbirliği yapılabileceği yönündeki sözleri de etkili oldu.

Akşener bu algıyı kırmak ve kararlı olduğunu göstermek için belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.