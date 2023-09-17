Başkan Erdoğan Türkevi’nde Elon Musk ile görüştü! Tesla, yapay zeka ve Milli Uzay Programı...

MUSK GÖRÜŞMEYE OĞLU İLE BERABER GELDİ

Elon Musk, Başkan Erdoğan ile görüşmeye oğlu X Æ A-12 Musk ile beraber geldi.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 45 dakikalık bir görümşe yapan Elon Musk Türkevi'nden ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'A KİTABINI HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı Teknofest'e davet etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Musk'a 'Dahil adil bir dünya mümkün' kitabını hediye ederken, oğlunu da futbol topu hediye etti.

TESLA'NIN ADRESİ: TÜRKİYE!

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti." ifadeleri kullanıldı.