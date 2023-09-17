Başkan Erdoğan Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü! Tesla, yapay zeka ve Milli Uzay Programı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan SpaceX CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi. Musk'un Başkan Recep Erdoğan görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı Teknofest'e davet etti. Öte yandan Başkan Erdoğan Musk'a 'Dahil adil bir dünya mümkün' kitabını hediye ederken, oğlunu da futbol topu hediye etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Tesla'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kurması için Musk'a çağrıda bulundu. Milli Uzay Programı ve yapay zekaya yönelik kritik konu başlıkları...
SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York'taki Türkevi'ne geldi.
MUSK GÖRÜŞMEYE OĞLU İLE BERABER GELDİ
Elon Musk, Başkan Erdoğan ile görüşmeye oğlu X Æ A-12 Musk ile beraber geldi.
GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 45 dakikalık bir görümşe yapan Elon Musk Türkevi'nden ayrıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MUSK'A KİTABINI HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan, Elon Musk'ı Teknofest'e davet etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Musk'a 'Dahil adil bir dünya mümkün' kitabını hediye ederken, oğlunu da futbol topu hediye etti.
TESLA'NIN ADRESİ: TÜRKİYE!
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
- İşlenmemiş Gıda diyeti nedir, sağlıklı mı? Çiğ et yenir mi, zararları neler?
- Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?
- Yalı Çapkını yeni sezon tekrar canlı izle | 17 Eylül Pazar Yalı Çapkını 37. Bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K, şifresiz, anlık izleme ekranı...
- Zeytinburnu su kesintisi son dakika | 17 Eylül Pazar İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, arıza mı var, sular neden yok?
- YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...
- Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı!
- Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?
- 60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! İşte kanıtlanmış şifa reçetesi...
- SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? SED yardım ödemeleri ayın kaçında yatar?
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı sonucu | 17 Eylül FB-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
- TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?