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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Musk'ın görüşmesi dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası kuruluşlar Başkan Erdoğan'ın Musk'a yaptığı 7. fabrika çağrısını manşetine taşıdı.

Giriş Tarihi: 18.09.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 07:53
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türkevin'de SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Erdoğan, görüşmeye Elon Musk'ın yanında katılan oğlu 'AE A-XII'e top hediye ederken Musk'a ise 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını hediye etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Başkan Erdoğan'ın Musk'a yaptığı talep dünyanın da gündemine düştü. Reuters haber ajansı gelişmeyi "Erdoğan, Musk'ta Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi" sözleriyle duyurdu.