Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk görüşmesi dünya gündemine oturdu! 7. fabrika çağrısını manşete taşıdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Musk'ın görüşmesi dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası kuruluşlar Başkan Erdoğan'ın Musk'a yaptığı 7. fabrika çağrısını manşetine taşıdı.