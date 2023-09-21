Tıpış tıpış geleceksin Bay Kemal! Akşener'in yerel seçim stratejisi belli oldu: Koltuğunu koruması için kazanmaya ihtiyacı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere her ilde ayrı adayla gireceklerini açıklarken İstanbul ve Ankara'da da bunu yapacaklarının altını çizerek İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını ifade etmişti. Akşener bu sözleri sonrası harekete geçerek İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstererek "İzmir'i kokudan kurtaracak" sözleriyle CHP'ye göndermede bulundu. Ancak Akşener'in bu tavrını ne kadar sürdüreceği merak edilirken İstanbul ve Ankara'da da aynı duruşu gösterip göstermeyeceği siyaset kulislerinde merak edilen konular arasında. Gazeteci Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında Akşener'in birkaç belediye başkanı adayını daha açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmak istediğini yazarken, İYİ Parti'nin seçim stratejisini yönelik de kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Bay Kemal'e sırtını dönerek sayısız eleştiriler sıraladı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: YÜREKSİZLER
Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlayan Akşener, yerel seçimlerde de her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti. Öte yandan Akşener, İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını ifade etti.
Akşener diğer yandan bu iki ismi "yüreksizler" diye suçlarken yerel seçimlerde CHP'ye karşı ilk bombayı İzmir'de patlattı.
"İZMİR'İ KOKUDAN KURTARACAK"
Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Akşener'in Özlale'yi aday olarak açıkladığı sırada "İzmir'i kokudan kurtaracak" ifadesini kullanması dikkat çekti.
Özlale geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, "Bunları temizleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
"İYİ YÖNETİLEMİYOR"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.
Akşener'in ittifakı kesin olarak bitirdiklerine yönelik açıklamalarının yanında İYİ Parti'den gelen "İttifaksız seçim kazanamayız" gibi açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor.
AKŞENER'İN PLANI: TIPIŞ TIPIŞ GELECEKSİN
Akşener'in özellikle İstanbul ve Ankara konusunda CHP'ye çektiği restin ne kadar samimi olduğu merak konusu olurken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdığı köşe yazısında Akşener'in bundan sonraki stratejisine yer verdi.
İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:
CHP kurultayına kadar adaylığı kesinleşmiş birkaç ismi daha açıklayacak. Böylece Kılıçdaroğlu'na ne kadar kararlı olduğunu gösterecek.
AKŞENER'İN STRATEJİSİ NE?
1- Akşener'in yakın çevresine, "Artık hiçbir şey almadan verme devri bitti, aldığımız kadar destek vereceğiz" dediği ifade ediliyor.
2- CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini düşünüyormuş.
3- "Kılıçdaroğlu seçildikten sonra bize gelecek. Çünkü başka çaresi yok. Koltuğunu koruması için yerel seçimleri kazanmaya ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanmasının tek yolu yerel seçimde bizimle yapacakları işbirliğinden geçiyor."
KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKA ŞANSI YOK
"Kılıçdaroğlu gelince, şu kadar büyükşehiri, şu kadar il belediyesini ve şu kadar ilçeyi bize bırakın diyeceğiz, kabul etmekten başka şansı yok. Bu kez önce alıp sonra destek vereceğiz."
İttifak aleyhindeki bu kadar keskin çıkışlardan sonra Meral Akşener bunu yapar mı? Yapar.
KILIÇDAROĞLU KABUL EDECEK ELİ MECBUR
Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul eder mi? Eli mecbur. Başka çaresi yok. Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekilliği ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları veren, yüzde 2 oyu olan Ümit Özdağ'a MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 10 oyu olan Akşener'e neler vermez ki?
CHP MEDYASI DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDECEK
CHP ile ittifak yapmayacağını açıkladığı zaman Akşener'i hakaret yağmuruna tutan CHP'ye yakın medya bunu alkışlar mı alkışlar. Bırakın alkışlamayı Akşener'i demokrasi kahramanı ilan ederler. O nedenle diyorum ki, Akşener'e hakaret kuyruğuna girmeyin, yarın tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalırsınız.
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