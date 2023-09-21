Tıpış tıpış geleceksin Bay Kemal! Akşener’in yerel seçim stratejisi belli oldu: Koltuğunu koruması için kazanmaya ihtiyacı var

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKA ŞANSI YOK

"Kılıçdaroğlu gelince, şu kadar büyükşehiri, şu kadar il belediyesini ve şu kadar ilçeyi bize bırakın diyeceğiz, kabul etmekten başka şansı yok. Bu kez önce alıp sonra destek vereceğiz."

İttifak aleyhindeki bu kadar keskin çıkışlardan sonra Meral Akşener bunu yapar mı? Yapar.

KILIÇDAROĞLU KABUL EDECEK ELİ MECBUR

Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul eder mi? Eli mecbur. Başka çaresi yok. Yüzde 1 oyu olmayan partilere 39 milletvekilliği ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları veren, yüzde 2 oyu olan Ümit Özdağ'a MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 10 oyu olan Akşener'e neler vermez ki?

CHP MEDYASI DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDECEK

CHP ile ittifak yapmayacağını açıkladığı zaman Akşener'i hakaret yağmuruna tutan CHP'ye yakın medya bunu alkışlar mı alkışlar. Bırakın alkışlamayı Akşener'i demokrasi kahramanı ilan ederler. O nedenle diyorum ki, Akşener'e hakaret kuyruğuna girmeyin, yarın tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalırsınız.