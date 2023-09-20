CHP'ye ilk kurşunu İzmir'de sıktı! İYİ Parti'de Meral Akşener İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı
Yerel seçimler öncesi CHP ile adeta "at pazarlığına" tutuşan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Aday olarak açıklanan Özlale, geçtiğimiz günlerde "İzmir Büyükşehir'in yarısı bankamatik memuru" açıklamasında bulunmuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu. Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Akşener'in Özlale'yi aday olarak açıkladığı sırada "İzmir'i kokudan kurtaracak" ifadesini kullanması dikkat çekti.
CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE ÇALIŞANLARIN YARISI BANKAMATİK MEMURU
Özlale'nin aday olarak açıklanmasının ardından son günlerde yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Özlale, geçtiğimiz günlerde İzmirli gençlerle bir araya gelmişti. 6'lı masada yaşananların perde arkasını anlatan Ümit Özlale, 'İzmir CHP'nin kalesi' anlayışının karşılıksız olduğunu aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, "Bunları temizleyeceğim" dedi.
"İYİ YÖNETİLEMİYOR"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.
'İLETİŞİMİ BECEREMEDİK'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sebebini ve sonrasında yaşanan gelişmelerin arka perdesini anlatan Özlale, "Bütün anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın altındaydı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise üstündeydi. Benim için Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında bir fark yoktu. Bütün anketler Kemal Bey'in az oy aldığını gösteriyordu. Ben Kemal Bey'i mecliste yakaladığımda onu söyledim. Selin Sayek'e söyledim, Faik Bey'e söyledim. Kazanamıyoruz dedik. Faik Bey ise, 'genel başkanın aday olması en doğal hakkıdır' dedi. Biz bu işin siyasi iletişimini beceremedik. Bu da bize dert olsun" ifadelerini kullandı.
"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL"
CHP ceket assa kazanır, 'İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu.
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