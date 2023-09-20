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İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale CHP ve Tunç Soyer'e giydirdi

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Giriş: 20.09.2023 23:56
31 Mart 2024 yerel seçimlerine CHP ile İP kanlı bıçaklı giriyor. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ümit Özlale, katıldığı bir canlı yayında CHP'yi eleştirerek "Tunç Soyer’den daha iyiyim" imasında bulundu.

Genel Başkan Meral Akşener tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İP'in belediye başkan adayı Ümit Özlale olarak ilan edildi.

CHP'nin kalesi olarak adlandırılan Ege'nin incisinde işler iyice kızıştı.

"SOYER'DEN İYİYİM" İMASI

Katıldığı bir canlı yayında adaylığını yorumlayan Ümit Özlale, "Ben Tunç (Soyer) Beyden daha iyi bir belediye başkanı olabileceğimi düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.

CHP'YE "İŞ BİLMEZLİK" GÖNDERMESİ

Ayrıca Özlale, "Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum." mesajını verdi.

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