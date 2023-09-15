Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı! CHP’de neler olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri boyunca aldığı sayısız yenilgi sonrası istifaya yanaşmaması sonrası CHP'de başlayan değişim hareketindeki isimlerden Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı. CHP’de değişim rüzgarına ilk desteği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Peki Genel Başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu neden ön plana çıkmadı? Bundan sonra CHP’de neler olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.

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