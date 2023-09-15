Emekliye ara zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekli zammında hangi formüller masada?

Faruk Erdem'in öne çıkan sözler:

"Biz de günlerdir konuşuyoruz. Mesele şu; acaba bu Cumhuriyet ikramiyesi sadece verilecek ya da yoksa hem zam yapıp hem ikramiye mi verilecek. Biz zaten bir ara zam bekliyoruz. Ara zam için masada 3 formül var. Seyyanen bir artış olur. Maaş kademelerine göre seyyanen bir artış olabilir. Ya da oransal bir düzeltme olabilir. Veya 7 bin 500 TL taban maaşın düzeltilmesi söz konusu olabilir.