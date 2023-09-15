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Emekliye ara zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekli zammında hangi formüller masada?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Emekliye ara zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekli zammında hangi formüller masada?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis açıldığında ilk gündem maddesinin deprem yasaları olacağını söyledi. Emeklilerle ilgili ciddi bir çalışmanın yapıldığını belirtti. Peki emekliye zam mı, bir defalık ikramiye mi? Emekliye 5 bin TL 100. Yıl ikramiyesi mi? Emekliler için kulislerde ne konuşuluyor? Emekliye ek zam oranı ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilere ara zam ile ilgili, "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız." dedi.

EMEKLİYE ZAM MI BİR DEFALIK İKRAMİYE Mİ?

Yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren konu, MYK'nın ana gündem maddelerinden biri oldu. Başkan Erdoğan, parti kurmaylarına Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ikramiye ödenmesi için çalışma başlatma talimatı verdi. Rakamın en az 5 bin TL olacağı ancak Erdoğan'ın bunu artırabileceği öğrenildi. AK Parti emekli vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel ikramiye verecek.

Genel Merkez'de önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında ana gündem maddelerinden biri, sayıları 15 milyonu bulan emeklilerin yaşadığı sıkıntı oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda parti kurmayları, sahada emekli vatandaşların geçinememekten şikâyet ettiğini, maaşlarda iyileştirme yapılması yönünde çok sayıda talep aldıklarını dile getirdi. Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına emeklilere 100. Yıl İkramiyesi verilmesi için çalışma başlatması talimatını ilettiği öğrenildi.

Faruk Erdem'in öne çıkan sözler:

"Biz de günlerdir konuşuyoruz. Mesele şu; acaba bu Cumhuriyet ikramiyesi sadece verilecek ya da yoksa hem zam yapıp hem ikramiye mi verilecek. Biz zaten bir ara zam bekliyoruz. Ara zam için masada 3 formül var. Seyyanen bir artış olur. Maaş kademelerine göre seyyanen bir artış olabilir. Ya da oransal bir düzeltme olabilir. Veya 7 bin 500 TL taban maaşın düzeltilmesi söz konusu olabilir.

Şu anda 3 formül üzerinde çalışılıyor. Taban maaş olan 7 bin 500 TL 10 bin ya da asgari ücrete yakın bir rakam olur. Bütün bunlar hem bakanlıkların çalışması ardından da Meclis'in karar vermesiyle gerçekleşecek. Burada bir beklenti şu; hem zamla bir düzeltme olsun hem de ikramiye verilsin. Ama tabi bu hükümetin kararı.

1 kereye mahsus verildiği zaman yine ortaya bir mağduriyet çıkacak. En azından ocak ayına kadar bir iyileştirme olacak. Yıl sonunda zaten OVY göre rakamlara baktığımız zaman yüzde 50'ye yakın bir zam olacak. Bu zaten yasal olarak yapılan bir artış. Ekim ayı emekliler için önemli bir ay olacak. Gelirlerde bir artış olacak ama nasıl olacak onu göreceğiz."

Ara zam mı ikramiye mi? İşte formüller ARA ZAM MI İKRAMİYE Mİ? İŞTE FORMÜLLER
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