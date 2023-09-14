AK Parti’nin ekim ayı programı oldukça yoğun! İlk gündem emekli maaşında düzenleme

Meclisin açılmasıyla beraber Meclis Başkanımızın da bu konuda girişimleri ve açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere verdiği talimat bu noktada; biz bütün muhalefet partilerine bir usul ve anlayış açasından önümüzdeki dönem sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı 28'inci Yasama Dönemi içeresinde, bunu kabul etme noktasında bir adım atacağız. Nasıl bir çalışma ortaya çıkarsa bunu da Cumhur İttifakı ortaklarımızla beraber değerlendirip, aziz milletimize bu anayasayı hediye etmek istiyoruz. Benim umudum var. Ekim'de Meclisin açılmasıyla beraber muhalefet partilerini ziyaret ederek; inşallah usul, anlayış noktasında bir yöntemi ortaya koyarız" dedi.

'YEREL SEÇİMLER İÇİN ORTAK KOMİSYON OLUŞTURULACAK'

Güler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına ilişkin de, "Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala başkanlığında bir strateji ekibimiz var. 30 büyükşehir, 51 il merkezi, 922 ilçe, 388 belde belediyesi kapsamı içeresinde çok nitelikli, bölgesel manada; hem öneriler ve beklentiler varsa şikayet kurumları ile ilgili bir çalışma yürütülüyor.

Bütün seçim bölgeleri belediye hizmetleri açısından değerlendiriliyor. Bu seçim bölgeleri tek tek masaya yatırılacak; hangi avantajlarımız var, nasıl bir ittifak içeresinde, nasıl bir birliktelik içeresinde bu çalışma başarıya kavuşur, seçimi kazanma noktasında en avantajlı durumunuz nedir, dezavantajlı durumlarınız nedir, nitelikli bir beklentiyi nasıl oluşturabiliriz, gibi konularda seçmen analizlerimizi çok doğru bir zeminde yapıyoruz. Ortak komisyonla beraber de bütün çalışmalar masada değerlendirilecektir. En avantajlı, en olumlu husus bir rapora bağlanıp Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ittifak ortağı olarak Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bey'e arz edilecektir. Nihai karar ortaya çıkacaktır" dedi.