ABB Halk Ekmek'te kirli çark! Fabrika çalışanı rüşvet skandalını bir bir anlattı
CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce (ABB) halka hizmet götürülememesi büyük tepki toplarken bir yandan da belediyede peş peşe skandallar zinciri yaşanıyor. AK Parti son olarak ABB iştiraki Halk Ekmek'teki kirli ağı deşifre etti ve fabrikaya alınan elamanlardan rüşvet alındığını gözler önüne serdi. Halk Ekmek fabrikası çalışanı Oğuz Batman ise AK Parti'nin ortaya çıkardığı gerçekleri doğruladı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek Fabrikası'ndaki skandalları bitmek bilmiyor. Genel seçimlerden sonra 30 kişiyi haksız tutanaklarla tazminatlarını bile vermeden işten çıkartıldığı Halk Ekmek Fabrikası'nda bir skandal daha AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ortaya koydu. Özcan, Yavaş ve yönetiminin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmak isteyenlerden yüklü miktarda "rüşvet" aldığını iddia ederken fabrikanın eski çalışanı da Özcan'ı doğruladı.
"YAVAŞ'IN İFADELERİ TAMAMEN YALAN"
Belediye'ye işe girmek isteyenlerden rüşvet alındığını doğrulayan eski halk ekmek çalışanı Oğuz Batman, "Geçtiğimiz senelerde yapılan alımlarda işe girecek olanlardan 20-25 bin TL alınıyordu. Şimdi 40-45 bin TL arasında bir para isteniyor. Bu para dolaylı yoldan alınıyor.
İşe girecek kişi dışarıdan bir kişinin hesabından fabrikada çalışan bir kişinin hesabına istenilen parayı gönderiyor. Daha sonra da sanki yönetim davet edip işe almış gibi gösterilerek şahıs işe başlatılıyor. Bu sene 35-40 kişi alındı. Geçtiğimiz alımları da düşünürsek 200'e yakın personel bu yöntemle işe alınmıştır.
Yönetim kadrosundan hiç kimse de bu para alma olayını birebir ağızdan yönetmiyor. Arada farklı aracılar var. Yavaş'ın 'Rüşveti alan kişi halk ekmekte çalışmıyor' ifadeleri tamamen yalandır. Paranın toplandığı kişi Yavaş döneminde işe başlamıştır.
Ayrıca Sayın Özcan bu konuyu gündeme getirmeseydi Yavaş ve ekibi olayı ört bas etmek için elinden geleni yapıyordu. Ne zaman ki Özcan konuyu gün yüzüne çıkardı Yavaş, apar topar olayı savcılığa intikal ettirdi." ifadelerini kullandı.
"KULLANILABİLİR DURUMDA 40 TON HURDA SATILDI"
Batman şöyle devam etti; "Bunun dışında Halk Ekmek Fabrikası'ndan 2-3 ay önce 40 tona yakın hurda satıldı. Bu hurdaların yüzde 90'ı kullanılabilir haldeydi. Satılan bu hurdaların parası da ortada yok. Kendi getirdikleri üretim müdürü, süpervizör işten ayrıldı. Sözde daha iyi şartlarda iş bulduklarını söylediler. Bu insanlar üzerlerine bir şey yıkılacak, bir suç atılacak korkusuyla gittiler."
Hak kaybına uğradıklarını söyleyen Oğuz Batman, "Bundan 4 yıl önce 3 asgari ücret maaş alıyorduk. Şu anda çalışan personeller asgari ücret alıyor. Fakat bunun içinde vergi kesiliyor ve çalışanlar asgari ücretin altında maaş alıyor. Bizim promosyonlarımızda bile oyun oynadılar.
3 banka teklif verdi. Bize iki banka diye anlattılar. Bir banka 41 bin TL vermesine rağmen 26 bin TL veren banka ile anlaşıldı. Bize o ay 24 bin TL para yatırıldı. Promosyondan kalan 2 bin TL'de avans olarak yatırıldı. O ay fabrikadan almamız gereken asıl avanslarımız da ceplerinde kaldı. Yavaş 'Ben elemanları siyasete bulaştırmayacağım' demişti. Ancak genel seçimlerde kendi aldıkları personelin tamamını İYİ Parti'den görevlendirdiler. Seçim çalışmalarına gönderdiler. " diye konuştu.
"MÜSTERİ SAĞLIĞINI KORUMAK İSTEDİ DİYE İŞTEN ÇIKARILDI"
Batman şunları söyledi; "Halk Ekmek'te yönetimin fikrini ya da amaç ve hedeflerine hizmet etmiyorsanız cadısınız. Bu sebepten dolayı da birçok arkadaşımız işten atıldı. Seçimden önce kendilerinin işe aldığı insanları Genel Müdür Yardımcısı odasına çağırıp 'Biz varsak siz de varsınız.
Biz gidersek size burada her türlü kötülüğü yaparlar' denilerek tehdit ettiler. Genel seçimde istediklerini elde edemeyince 800 bin belediye çalışanına baskı uygulamaya başladılar. Başkent Markette çalışan bir arkadaş satılan etlerin şarbonlu olduğunu yönetime bildirdi diye müşterilerin sağlığını korumak istediği için işten atıldı.
İnsanları çok basit bahanelerle işten attılar. Bunlar göreve geldiğinde 'ifade özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, düşünce özgürlüğü' diyerek başladılar. Ama sonra bu söylemlerini unuttular. Genel seçimlerin ardından halk ekmekte 30 kişi işten atıldı. İşten çıkarılacak 30 kişilik bir liste daha olduğunu biliyoruz. Seçimden önce de 25 kişi işten atıldı."
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