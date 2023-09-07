ABB Halk Ekmek’te kirli çark! Fabrika çalışanı rüşvet skandalını bir bir anlattı

Yönetim kadrosundan hiç kimse de bu para alma olayını birebir ağızdan yönetmiyor. Arada farklı aracılar var. Yavaş'ın 'Rüşveti alan kişi halk ekmekte çalışmıyor' ifadeleri tamamen yalandır. Paranın toplandığı kişi Yavaş döneminde işe başlamıştır.

Ayrıca Sayın Özcan bu konuyu gündeme getirmeseydi Yavaş ve ekibi olayı ört bas etmek için elinden geleni yapıyordu. Ne zaman ki Özcan konuyu gün yüzüne çıkardı Yavaş, apar topar olayı savcılığa intikal ettirdi." ifadelerini kullandı.